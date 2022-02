Dramatyczny apel Ukraińców. Nie chcą siatkarskich MŚ w Rosji

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa. Atak wojsk Putina rzutuje również na sport. Na przełomie sierpnia i września mają na terenie Rosji odbyć się mistrzostwa świata w siatkówce. Ukraiński Związek Piłki Siatkowej wysłał do FIVB i CEV apele o zaniechanie takiego rozwiązania i dodatkowo wykluczenie wszystkich rosyjskich klubów z międzynarodowych rozgrywek.

Apel Ukraińskiego Związku Piłki Siatkowej

W związku z zainicjowaną przez Władimira Putina wojną na Ukrainie, Ukraiński Związek Piłki Siatkowej wysłał do Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) i Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV) list z apelem o zakazanie wszystkim reprezentacjom Rosji i drużynom klubowym udziału w międzynarodowych zawodach organizowanych przez te organizacje oraz o decyzję o zmianie gospodarza mistrzostw świata w siatkówce.

„Wielu mówi »sport poza polityką«, nas to nie dotyczy! Sport to polityka, zwłaszcza gdy budzisz się pewnego pięknego dnia na dźwięk wybuchów i nie zdajesz sobie sprawy, że właśnie zaczęła się wojna! A nad głową latają samoloty, giną cywile i dzieci!” – napisano na profilu na Facebooku UVF.

To nie koniec treści posta. Pojawił się nawet zwrot w stronę rosyjskich władz. „A jeszcze gorzej jak Rosjanie mówią że to my się bombardujemy a oni nas chronią! Nie potrzebujemy waszej ochrony, od dawna nie jesteśmy waszymi braćmi i siostrami!” – napisano dumnie w mediach społecznościowych

Przypomnijmy, mistrzostwa świata w siatkówce mają odbyć się w Rosji między 26 sierpnia i 11 września. Co ciekawe, jak na razie mają one odbyć się zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami. „FIVB blisko współpracuje z Rosyjską Federacją Siatkarską oraz komitetem organizacyjnym MŚ 2022 w przygotowaniach różnych siatkarskich wydarzeń na terenie Rosji, które powinny odbyć się zgodnie z planem, FIVB wierzy, że sport zawsze powinien być oddzielony od polityki” – napisano w oświadczeniu Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej.

facebookCzytaj też:

Robert Lewandowski wydał oświadczenie. Jasna deklaracja kapitana reprezentacji Polski