CEVolleyball reaguje na rosyjską agresję na Ukrainie. Podjęto konkretne decyzje

Świat sportu reaguje na rosyjski atak na Ukrainę. Wiele organizacji wprowadza sankcje, które uderzają w rosyjski sport. Kolejną federacją, która zdecydowała się na konkretne kroki jest Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej (CEV), która po specjalnym posiedzeniu Rady Administracyjnej uchwaliła nowe sankcje.

Jakie sankcje wprowadza CEV?

Przede wszystkim CEV zdecydowała, że żadne rozgrywki spod szyldu tej konfederacji do odwołania nie będą się odbywały na terenie Rosji i, co zrozumiałe, Ukrainy. Dotyczy to zarówno siatkówki halowej, jak i tej plażowej i śnieżnej. Dodatkowo rosyjskie i ukraińskie klub będą rozgrywały swoje mecze na neutralnym gruncie. Każde zaplanowane wcześniej wydarzenie, które miało się odbyć w Rosji i Ukrainie, zostało przeniesione.

Co z mistrzostwami świata w Rosji?

Za organizację mistrzostw świata w Rosji nie odpowiada CEV, a Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB). Ta druga organizacja nie podjęła (jeszcze) żadnej decyzji w kwestii zabrania MŚ 2022 Rosji i przeniesienia ich do innego kraju. Sprawy w swoje ręce wzięli polscy siatkarze, którzy zapowiedzieli, że nie mają zamiaru w najbliższym czasie grać przeciwko Ukrainie. – „W imieniu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, środowiska Polskiej Siatkówki oświadczam, że wobec inwazji na Ukrainę nie widzimy obecnie możliwości rywalizacji sportowej z drużynami z Rosji i państw popierających agresję Kremla” – można przeczytać w oficjalnym liście.

