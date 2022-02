Malwina Smarzek odpowiada na krytykę ws. gry w Rosji. Szczera wiadomość siatkarki

Malwina Smarzek zaliczyła kolejny dobry występ w barwach Lokomotiwu Kaliningrad. Drużyna Polki wygrała 3:1, a sama zawodniczka zdobyła w tej potyczce 28 punktów. Niestety w obliczu walk w Ukrainie sportowe sukcesy schodzą na drugi plan. Malwina Smarzek opublikowała na Instagramie post, w którym odniosła się do aktualnej sytuacji za naszą wschodnią granicą.

Smarzek: Nie jest to prosta sytuacja dla mnie

Malwina Smarzek opublikowała post, w którym zaznaczyła na wstępie, że nie ma on na celu użalania się nad sobą. „Między wiadomościami czy wszystko u mnie w porządku (za które bardzo dziękuje) jest mnóstwo wiadomości krytyki, jak mogę być dalej w Rosji i grać tutaj…” – napisała dalej reprezentantka Polski. Biało-Czerwona stwierdziła, że nie jest to dla niej łatwa sytuacja, zresztą tak, jak dla wszystkich grających siatkarek, nie tylko tych z zagranicy.

„Z przerażeniem patrzymy na to, co dzieje się w tym momencie u naszych sąsiadów. Dziewczyny z którymi gram w zespole także są przerażone i niespokojne o to, co będzie w przyszłości” – czytamy dalej na Instagramie siatkarki. Następnie zawodniczka zadała serię trzech pytań. „Ale chciałabym się Was zapytać: czym one zawiniły?! Oczywiście mogłabym wrócić do domu, ale czy to rozwiąże cokolwiek? Czy granie meczu ligowego stawia mnie z góry po czyjejś stronie?” – pisała Smarzek.

Na koniec siatkarka poświęciła akapit wszystkim krytykom jej gry w rosyjskim klubie. „Chcę jedynie wierzyć, że te wszystkie osoby, które mnie w tym momencie wyzywają w wiadomościach prywatnych i które są tak oburzone moja postawa, zrobiły coś żeby pomóc naszym sąsiadom…” – zakończyła Smarzek.

instagramCzytaj też:

Robert Lewandowski zagrał z Ukraińską flagą. Wymowny wpis kapitana reprezentacji Polski