Nieoficjalnie: FIVB odbierze Rosji siatkarskie mistrzostwa świata

Kilka dni po tym, jak na Ukrainie rozpoczęła się wojna wywołana przez Rosję, Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej podjęła decyzję co do nadchodzących mistrzostw świata. Impreza ta miała odbyć się w kraju rządzonym przez Władimira Putina, aczkolwiek ostatecznie lokalizacja ma zostać zmieniona. Tak przynajmniej podaje włoski portal volleyball.it.

Wojna na Ukrainie. FIVB odbierze Rosji siatkarskie mistrzostwa świata

„W obliczu licznych zewnętrznych nacisków ze strony poszczególnych federacji narodowych oraz czołowych graczy świata, choć późno, to z czysto moralnego punktu widzenia FIVB zrobiła krok we właściwym kierunku międzynarodowych sankcji” – czytamy w krótkiej notce zamieszczonej we wspomnianym serwisie.

To duży zwrot akcji względem oświadczenia, które Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej wydała w drugim dniu wojny, czyli 25 lutego. Za pierwszym razem FIVB w ogóle nie była skora do tego, aby nałożyć jakiekolwiek sankcje na państwo, które zaatakowało Ukrainę.

Pierwsza reakcja FIVB była kompromitująca

„FIVB blisko współpracuje z Rosyjską Federacją Siatkarską oraz komitetem organizacyjnym MŚ 2022 w przygotowaniach różnych siatkarskich wydarzeń na terenie Rosji, które powinny odbyć się zgodnie z planem, FIVB wierzy, że sport zawsze powinien być oddzielony od polityki. Blisko monitorujemy sytuację, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym uczestnikom, które jest dla nas priorytetowe” – napisano wówczas, co wywołało prawdziwą burzę zarówno wśród kibiców jak i w mediach sportowych.

Polska wyraziła chęć zorganizowania mistrzostw świata zamiast Rosji.

