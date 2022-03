Presja ma sens. Rosja straciła prawo do organizacji siatkarskich mistrzostw świata

O tym, że Rosja straciła prawo do organizacji mistrzostw świata w siatkówce, które mają odbyć się na przełomie sierpnia i września, poinformowano we wtorek 1 marca. „Po inwazji wojskowej Rosji na Ukrainę FIVB pozostaje poważnie zaniepokojona eskalacją sytuacji i bezpieczeństwem ludności Ukrainy” – przekazała Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej.

Federacja poszukuje innych gospodarzy

Jak przekazano, zarząd FIVB doszedł do wniosku, że „z powodu wojny na Ukrainie niemożliwe byłoby przygotowanie i zorganizowanie mistrzostw świata w Rosji” . „W związku z tym podjęto decyzję o odsunięciu Rosji od organizacji mistrzostw, które mają odbyć się w sierpniu i wrześniu 2022 roku” – dodano podkreślając, że rosyjski związek siatkówki został już poinformowany o tej decyzji.

Kwestią otwartą pozostaje, gdzie odbędzie się czempionat. FIVB przekazała, że będzie poszukiwała alternatywnych państw gospodarzy tak, by zapewnić, że „globalna rodzina siatkówki, w tym federacje narodowe, sportowcy, działacze i kibice, czują się bezpiecznie i są dumni z udziału w radosnym i spokojnym święcie sportu” .

Mistrzostwa świata odbędą się w Polsce?

Przypomnijmy, gotowość do zorganizowania imprezy w Polsce wyraził PZPS. – Jesteśmy współorganizatorem mistrzostw świata kobiet, więc trudno by było przejąć także organizację tej imprezy. Nie ukrywam jednak, że jeśli byłaby taka potrzeba, to przy wsparciu FIVB, bylibyśmy w stanie zorganizować również mistrzostwa świata mężczyzn. Nie wyobrażam sobie, byśmy mieli zostać w tym sami, oczywiście, jeśli dojdzie do wspomnianej zmiany – mówił jeszcze kilka dni temu Sebastian Świderski w rozmowie z tvpsport.pl.

