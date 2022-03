Wciąż nie znamy nowego gospodarza siatkarskich mistrzostw świata. PZPS nie wychodzi przed szereg, ale zna swoje atuty

Rosja straciła prawo do organizacji siatkarskich mistrzostw świata, co zrodziło pytania o to, kto zostanie nowym gospodarzem prestiżowej imprezy. W gronie kandydatów wymienia się Polskę, a z wypowiedzi ministra sportu wynika, że nasz kraj jest zainteresowany organizacją czempionatu. W rozmowie z „Wprost” Sebastian Świderski zdradził, czy PZPS rozpoczął już odpowiednie starania w tym kierunku.

Międzynarodowa Federacja Siatkówki (FIVB) kilka dni zwlekała z podjęciem decyzji, ale ostatecznie odebrała Rosjanom prawa do zorganizowania siatkarskich mistrzostw świata. Wprawdzie tamtejsza federacja może odwołać się od decyzji, ale szanse na jej cofnięcie są nikłe. Tym samym FIVB musi wyznaczyć nowego gospodarza lub gospodarzy imprezy, która planowo ma odbyć się na przełomie sierpnia i września. Polska zorganizuje mistrzostwa świata? W gronie kandydatów do zorganizowania czempionatu wymienia się Polskę, która w 2014 roku gościła drużyny walczące o mistrzostwo świata. We wrześniu z kolei nasz kraj będzie jednym ze współorganizatorów, obok Holandii, mistrzostw świata kobiet.