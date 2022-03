Specjalne okienko transferowe dla siatkarzy. Podjęto ważną decyzję

Polska Liga Siatkówki nie pozostawia naszych rodaków grających w rosyjskich, ukraińskich i białoruskich ligach bez pomocy. Przy współpracy z PZPS wypracowano rozwiązanie, które pomoże im praktycznie z dnia na dzień zmienić klub.

Specjalne okienko transferowe dla poszczególnych polskich siatkarzy i siatkarek

Aby ułatwić polskim siatkarzom i siatkarkom, którzy grają w krajach zamieszanych w rosyjską agresję na Ukrainie, Polska Liga Siatkówki wyszła ze specjalną inicjatywą. Zazwyczaj okienko transferowe w polskich ligach siatkarskich kończy się 31 stycznia. Dzięki nowym ustaleniom PLS piłkarze, którzy zostaną zmuszeni do rozwiązania kontraktów z rosyjskimi, ukraińskimi i białoruskimi klubami lub sami wyrażą taką wolę, będą mogli praktycznie od razu podjąć pracę w klubach z ligi polskiej.

– W tej chwili mówimy o kilku siatkarkach i siatkarzach, lecz chcemy wysłać jasny sygnał, że nie zostawimy naszych graczy bez pomocy – mówi Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki. – Jeśli zostaną zmuszeni do rozwiązania kontraktów lub sami zdecydują o rozwiązaniu umowy np. z klubem rosyjskim, będą mogli w drodze wyjątku, zagrać w klubie TAURON Ligi i PlusLigi już teraz. Oznacza to, ze do Polski będą mogli wrócić m.in. Malwina Smarzek, Artur Szalpuk czy Bartosz Bednorz.

