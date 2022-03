Będzie hitowy transfer reprezentanta Polski? Andrea Anastasi skomentował szanse na sprowadzenie go

W związku z inwazją armii Władimira Putina na Ukrainę, z tego państwa musiało uciekać wielu występujących tam na co dzień sportowców. Jednym z nich jest Artur Szalpuk, polski siatkarz i wielokrotny reprezentant naszego kraju. Zawodnik ten występował w Epicentrze Podolany z miasta Gródek, jednak po rozpoczęciu wojny nie mógł dłużej zostać na Ukrainie.

Wojna na Ukrainie. Artur Szalpuk musiał uciekać z kraju

Początkowo, kiedy Rosjanie jeszcze atakowali tylko infrastrukturę wojskową, Polak pozostawał w leżącym nieopodal Lwowa mieście, aczkolwiek gdy konflikt zbrojny eskalował, zadecydował o powrocie do ojczyzny. Po kilku dniach rozpoczął też treningi w Projekcie Warszawa. Co ciekawe polski i ukraiński klub prowadzi ten sam właściciel.

Kiedy Szalpuk stawił się na zajęciach Projektu, naturalnie pojawiły się też plotki dotyczące tego, czy w niedalekiej przyszłości przejdzie na stałe do tej drużyny. Do tych doniesień odniósł się Andrea Anastasi, szkoleniowiec warszawian.

Artur Szalpuk trenuje z Projektem Warszawa. Andrea Anastasi komentuje szansę na transfer

– Zawsze miałem z nim bardzo dobry kontrakt. Kiedy zapytał, czy może do nas dołączyć, by trenować, powiedziałem, że musi, a nie może (śmiech). Wprowadził do drużyny wiele entuzjazmu, bardzo to doceniam po tym, co przeszedł. Nie wiem jednak, czy ta współpraca będzie rozwinięta. Mamy tego samego właściciela co Epicentr Podolany. Może będzie więc możliwość, by dokończył tu sezon? – odparł włoski szkoleniowiec w rozmowie opublikowanej na portalu sport.tvp.pl.

W kontekście ewentualnego transferu Szalpuka warto pamiętać, że jest on możliwy dzięki regulacjom wprowadzonym niedawno przez władze Polskiej Ligi Siatkówki. Choć oficjalne okienko zamknęło się 31 stycznia, PLS zadecydowała, że „zawodnicy, którzy zostaną zmuszeni do rozwiązania kontraktów z rosyjskimi, ukraińskimi i białoruskimi klubami lub sami wyrażą taką wolę, będą mogli praktycznie od razu podjąć pracę w klubach z ligi polskiej”.

