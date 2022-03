Nowe informacje w sprawie siatkarskich mistrzostw świata. Poznaliśmy stanowisko Polski

24 lutego wojska Władimira Putina rozpoczęły inwazję na Ukrainę, a wydarzenie to odbiło się szerokim echem także w świecie sportu. Kolejne federacje międzynarodowe zaczęły nakładać na Rosję i tamtejszych sportowców kolejne sankcje. Jedną z nich było odebranie temu krajowi możliwości zorganizowania mistrzostw świata w piłce siatkowej.

FIVB odebrał Rosji siatkarskie mistrzostwa świata

Decyzja ta została podjęta przez FIVB, choć nie obyło się bez kontrowersji. Początkowo organizacja nie chciała zdecydować się na tak radykalny krok, aczkolwiek ze względu na presję opinii publicznej ostatecznie spełniła oczekiwania dotyczące odebrania Rosji tej imprezy.

Wtedy w mediach natychmiastowo pojawiła się informacja, że organizację turnieju mogłaby przejąć Polska. Od wtorku 8 marca oficjalnie ruszyły poszukiwania nowego gospodarza mistrzostw. Rzecznik prasowy PZPS-u poinformował portal sportowefakty.wp.pl o tym, czy Biało-Czerwoni rzeczywiście zgłosili się do tego „wyścigu”.

Polska zorganizuje siatkarski mundial? Znamy stanowisko PZPS

– Póki co, na razie oficjalnie nie uczestniczymy w tym konkursie. Natomiast wystosowaliśmy pismo do FIVB, w którym zgłosiliśmy gotowość wsparcia we współorganizacji turnieju. Otrzymaliśmy odpowiedź mniej więcej adekwatną do naszej oferty, ale bez większych konkretów. Do 14 marca pozostało jeszcze kilka dni, nie wykluczamy, że możemy złożyć taki wniosek oficjalną drogą – powiedział Mariusz Szyszko, reprezentujący Polski Związek Piłki Siatkowej.

Warto jednak pamiętać, że Polska jest współorganizatorem innej siatkarskiej imprezy, która odbędzie się w 2022 roku. Chodzi o mundial kobiet, który zaplanowano na 23 września – 15 października.

Czytaj też:

Na reprezentantkę Polski początkowo spadła fala krytyki. Teraz siatkarka chce wyjechać z Rosji