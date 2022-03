Wilfredo Leon o odebraniu Rosji MŚ w siatkówce. Jednoznaczne stanowisko

W niedzielę Perugia 3:1 wygrała z Itas Trentino. Wynik nie jest niespodzianką, choć Trentino poważnie postraszyło drużynę Wilfredo Leona i miała szansę na doprowadzenie do tie-breaka.

Ostatecznie jednak górą była utytułowana Perugia, a MVP turnieju został reprezentant Polski. – Ja jestem szczególnie zadowolony, bo to pierwsze trofeum, które trzymam w rękach jako kapitan – mówił w wywiadzie dla Polsat Sport Leon. Podkreślił również, że MVP jest cała drużyna, a nie tylko on.

Rosja straciła prawo do organizacji MŚ w siatkówce. Leon komentuje

Jednym z klubowych kolegów Leona jest Ukrainiec Ołeh Płotnycki. Leon przyznał, że 25-latek cały czas myśli o tym, co dzieje się na Ukrainie, ale drużyna stara się go stale wspierać w trym trudnym czasie. – Dla Ołeha to bardzo trudna sytuacja, ale trzyma się bardzo mocno. Jest bardzo skoncentrowany na swojej roli, bo gra dla drużyny. Dużo myśli o tym, co dzieje się na Ukrainie, a my jako drużyna zawsze jesteśmy blisko niego. Pytamy, jak możemy pomóc itp. – powiedział reprezentant Polski.

Przy tej okazji naszego reprezentanta spytano o to, co sądzi o odebraniu Rosji prawa do organizacji tegorocznych mistrzostw świata w siatkówce. Przypomnijmy, że podczas turnieju Biało-Czerwoni będą po raz drugi bronić wywalczonego tytułu. – Na ten moment decyzja jest konkretna i myślę, że jest ona bardzo dobra, bo to, co oni [Rosjanie – przyp. red.] teraz robią, jest zupełnie bez sensu. Jest mi bardzo przykro z powodu tego, co dzieje się na Ukrainie, ale i na całym świecie w związku z tą sytuacją – powiedział.

Czytaj też:

Wciąż nie wiadomo, kto zorganizuje siatkarskie mistrzostwa świata. Tymczasem FIVB już podjęła kroki

Nikola Grbić trenerem reprezentacji Polski. Co o tym wyborze sądzi Wilfredo Leon?

Podczas wywiadu nie mogła zabraknąć również pytań o nowego szkoleniowca naszej reprezentacji, którym został Nikola Grbić. Wilfredo Leon jest bardzo dobrym źródłem informacji na temat serbskiego szkoleniowca, ponieważ pracuje z nim na co dzień w Perugii.

– Nowy trener jest bardzo pracowity. Rozmawiałem z kilkoma zawodnikami, którzy u niego grali. Jestem bardzo zadowolony, z tego jak on prowadzi każdy trening. Jest skoncentrowany i wie, jaki ma cel. Mam nadzieję, że tak samo będzie prowadził kadrę – powiedział Wilfredo Leon.

Czytaj też:

Nowe informacje w sprawie siatkarskich mistrzostw świata. Poznaliśmy stanowisko Polski