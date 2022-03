Malwina Smarzek wróciła do Polski. Jej klub wsparł rosyjską inwazję

Malwina Smarzek od samego początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę nie ukrywała, że sytuacja dla zawodniczek z zagranicy jest w Lokomotiwie Kaliningrad trudna. Jednocześnie siatkarka sugerowała niejako, że nie uważa, aby gra w rosyjskim klubie stawiała ją automatycznie po stronie oprawcy.

„Dziewczyny, z którymi gram w zespole, także są przerażone i niespokojne o to co będzie w przyszłości. Ale chciałabym się Was zapytać: czym one zawiniły?! Oczywiście mogłabym wrócić do domu, ale czy to rozwiąże cokolwiek? Czy granie meczu ligowego stawia mnie z góry po czyjejś stronie?” – napisała trzy tygodnie temu na Instagramie reprezentantka Polski.

Polka zmieniła jednak zdanie, gdy Lokomotiw zaczął promować na swoich mediach społecznościowych literę „Z”, która wprost oznacza poparcie dla rosyjskiej agresji.

Malwina Smarzek wróciła do Polski. Szuka nowego klubu

Smarzek rozpoczęła starania o zakończenie współpracy z rosyjskim klubem już wcześniej, ale dopóki na mediach społecznościowych Lokomotiwu nie pojawiły się zdjęcia promujące inwazję, siatkarka i jej agent nie mieli żadnych argumentów prawnych, żeby zerwać umowę. – Nasi prawnicy podkreślali, że chcąc to zrobić, musimy się obawiać procesów odszkodowawczych, spraw cywilnych w Rosji i w trybunale CAS – powiedział Jakub dolata w rozmowie ze Sport.pl.

Ostatecznie jednak kontrakt został rozwiązany, a Smarzek wróciła już do kraju. 21 marca wstawiła na InstaStory zdjęcie z polskiej granicy. Następnym krokiem dla Biało-Czerwonej jest znalezienie nowego klubu. W mediach mówi się o ofertach z Włoch, a także z polskiej Tauron Ligi – z Developres Rzeszów, Radomki Radom i Chemika Police.

