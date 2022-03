Włosi poważnie zainteresowani reprezentantem Polski. Prezes klubu wyraził się jasno

24 lutego Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Od tamtego czasu wojna za naszą południowo-wschodnią granicą trwa nieprzerwanie. Ten konflikt zbrojny pozostaje nie bez wpływu także na świat sportu. Z tego względu wielu sportowców musiało zmienić plany co do swoich karier. Jednym z nich jest Kamil Semeniuk, czyli siatkarz reprezentacji Polski.

Kamil Semeniuk nie chce grać w lidze rosyjskiej

Przyjmujący ZAKSA-y Kędzierzyn-Koźle miał już nawet podpisać kontrakt ze swoim nowym pracodawcą. Według wcześniejszych doniesień planował on przenieść się do zespołu Biełogorie Biełgorod, aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że ostatecznie wycofa się z tego ruchu. Problemem mogą być formalności, ponieważ zdążył on już podpisać dwuletnią umowę z rosyjską drużyną – tak czytamy w serwisie sportowefakty.wp.pl.

Ponoć istnieją jednak spore szanse na to, że Semeniukowi uda się niebawem rozwiązać kontrakt i tym samym poszukać nowej drużyny. Nią ma natomiast zostać Sir Safety Perugia, czyli ekipa, w której występuje już inny reprezentant Polski, to znaczy Wilfredo Leon.

Prezes Perugii wypowiedział się w sprawie transferu Kamila Semeniuka

W sprawie ewentualnych przenosin naszego przyjmującego głos zdążył zabrać nawet właściciel klubu z Italii. – Najpierw musi rozwiązać swoje problemy z Biełgorodem. Kiedy tak się stanie, my zobaczymy, co będziemy mogli dla niego zrobić. Mamy czas. To, co się dzieje na Ukrainie, otworzyło wiele drzwi – stwierdził działacz w rozmowie z serwisem corrieredellumbria.corr.it.

