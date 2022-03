Siatkarze żegnają Michała Kubiaka. Swój post dodał również Vital Heynen

Michał Kubiak reprezentował Polskę na parkietach całego świata przez długich 12 lat. Siatkarz dwukrotnie sięgał z kadrą po mistrzostwo świata i trzykrotnie stawał na podium mistrzostw Europy. Nadszedł dla niego czas, by ogłosić zakończenie reprezentacyjnej kariery.

Kubiak swoją decyzją podzielił się z całym światem na Instagramie. „Jestem szczęśliwy, że będąc na parkiecie mogłem przez 12 lat śpiewać z Wami Mazurka Dąbrowskiego i dawać Wam powody do radości. Jeśli dzięki temu co pokazywałem na boisku, mogłem zainspirować choć jedną osobę, to czuję się spełniony” – pisał między innymi nasz były już reprezentant.

Siatkarze żegnają swojego kapitana

Wielu reprezentantów Polski ciepło skomentowało post Michała Kubiaka. „Z Tobą »we dwóch« miało zawsze inne znaczenie” – napisał Paweł Zatorski, libero naszej reprezentacji. „Dziękuję Kapitanie za wszystko” – pisał jeszcze Mateusz Bieniek. Swoje słowa w stronę Kubiaka skierowali również między innymi Karol Kłos, Fabian Drzyzga i Andrzej Wrona.

Niektórzy siatkarze postanowili oddzielnie umieścić na swoim koncie instagramowym wpis, komentujący decyzję Kubiaka. „Przyjacielu, dziękuję za lata grania u twojego boku. Była to największa przyjemność, jakiej doświadczyłem w swojej karierze. Dla mnie jesteś LEGENDĄ – jako człowiek, jako zawodnik i jako kapitan. Dzięki Misiek” – napisał rozgrywający Fabian Drzyzga. Na oddzielny post zdecydował się nawet Vital Heynen. „Kapitan – więcej słów nie potrzeba” – napisał były trener naszych siatkarzy.

