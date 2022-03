Liga Mistrzów. Jastrzębski Węgiel – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Transmisja TV i online. Gdzie obejrzeć?

Zapowiada się niezwykle emocjonujący półfinał tegorocznej siatkarskiej Ligi Mistrzów. Dwie najlepsze w ostatnich latach polskie drużyny zmierzą się w bezpośrednim pojedynku, którego stawką będzie awans do wielkiego finału. Jastrzębski Węgiel zdobył w poprzednim sezonie mistrzostwo Polski, z kolei ZAKSA Kędzierzyn-Koźle triumfowała w Lidze Mistrzów i teraz broni tytułu. Czy kędzierzynianom uda im nie tego dokonać? Na pewno czeka ich bardzo trudne zadanie.

Liga Mistrzów siatkarzy. Jastrzębski Węgiel – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w półfinale

Droga obu zespołów do półfinału wcale nie była usłana różami. Zarówno mistrzowie Polski, jak i zwycięzcy Ligi Mistrzów sprzed roku musieli pokonać wielu wymagających rywali, zanim dotarli do tego etapu rozgrywek. Co ciekawe, jastrzębianie, którzy przeszli przez fazę grupową jak burza, znaleźli się w półfinale po raz pierwszy od sezonu 2013/2014. Wówczas gracze Jastrzębskiego Węgla ulegli Halkbankowi Ankara 0:3, a w spotkaniu o trzecie miejsce wygrali z Zenitem Kazań 3:1.

— Półfinał LM to coś fantastycznego, ciężko to opisać. Cieszę się, że będzie mi dane zagrać w takim meczu. ZAKSA ma większe doświadczenie na arenie międzynarodowej. To fenomenalny zespół. My pokazaliśmy, że potrafimy przeskoczyć poprzeczkę, wysoko zawieszoną przez Lube – powiedział libero mistrza Polski Jakub Popiwczak w rozmowie z klubowymi mediami.

Liga Mistrzów siatkarzy. Kiedy i gdzie można obejrzeć? Transmisja TV i online

Pierwszy półfinał odbędzie się w środę, 30 marca. Początek zaplanowano na godzinę 20:00. Transmisja TV z tego spotkania będzie dostępna na antenie Polsatu Sport, a także online za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. Rewanż zostanie natomiast rozegrany w czwartek, 7 kwietnia.

