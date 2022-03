Kolejne kluby zgłaszają się po reprezentanta Polski. Obecnie walczy o rozwiązanie umowy w Rosji

Wciąż nie rozstrzygnęła się przyszłość Bartosza Bednorza. Według najnowszych informacji po usługi reprezentanta Polski zgłosił się kolejny klub z bardzo silnej ligi włoskiej – tak czytany w serwisie sportowefakty.wp.pl. Nie wiadomo jednak kiedy i czy w ogóle do niego dołączy. Obecnie przyjmujący jest bowiem zawodnikiem Zenita Kazań.

Duża presja na Bartoszu Bednorzu w związku z wojną na Ukrainie

Siatkarz znajduje się więc w trudnej sytuacji w związku z wojną na Ukrainie. Opinia publiczna wywiera na nim dużą presję, aby jak najszybciej wyjechał z kraju rządzonego przez Władimira Putina, aczkolwiek to nie jest takie proste. Bednorza wciąż obowiązuje umowa z Zenitem Kazań, który nie kwapi się do tego, by ułatwić Polakowi opuszczenie drużyny.

Gdyby Bednorz wywalczył jednak rozwiązanie kontraktu, na pewno nie pozostałby na bezrobociu przez długi czas. Według informacji wspomnianego serwisu obecnie trwają negocjacje dotyczące potencjalnego odejścia przyjmującego z rosyjskiej drużyny.

Włoskie kluby interesują się Bartoszem Bednorzem – w tym Vero Volley Monza

W tym samym artykule czytamy również, że usługami reprezentanta Polski poważnie zainteresowane są dwa włoskie zespoły. Jeszcze w styczniu łączono go z Sir Safety Perugią, gdzie występuje inny nasz kadrowicz, czyli Wilfredo Leon. Teraz w walkę o zakontraktowanie Bednorza włączyły się jeszcze dwie ekipy. Znany dziennikarz Gian Luca Pasini wspominał o zainteresowaniu ze strony Gas Salesu Bluenergy, a teraz w tym samym kontekście padła nazwa innego klubu – Vero Volley Monzy. Ekipa ta miała już złożyć Bednorzowi ofertę na następny rok.

Polak już wcześniej występował w lidze włoskiej w barwach Leo Shoes Modeny. Do Zenita Kazań przeszedł natomiast dwa lata temu. Jego drużyna z ligi rosyjskiej zajmuje obecnie pierwsze miejsce w tabeli.

