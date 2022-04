Winiarski może zostać podwójnym trenerem. Interesuje się nim reprezentacja Niemiec!

Michał Winiarski jest trenerem Trefla Gdański od 2019 roku. Wcześniej były reprezentant Polski pełnił rolę drugiego szkoleniowca SKRY Bełchatów. Jakiś czas temu Przegląd Sportowy Onet podał, że w świecie PlusLigi ma dojść do ciekawych zmian z udziałem właśnie Winiarskiego.

Winiarski zmieni klub? W grę wchodzi jeszcze reprezentacja Niemiec

Według informacji Przeglądu Sportowego Onet Michał Winiarski ma niedługo zmienić Trefl Gdańsk na Aluron Wartę CMC Zawiercie. Na miejsce byłego trenera trójmiejskiej drużyny przyszedłby po sezonie Andrea Anastasti. Winiarski zabrałby do Zawiercia Patryka Łabę. To jednak nie miałby być koniec zmian w karierze Polaka. Z Włoch napłynęły do nas sensacyjne informacje.

Włoski portal volleyball.it podał, że Michał Winiarski ma zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec, która na ostatnich mistrzostwach Europy dotarła do 1/4 finału, gdzie bez zdobytego seta przegrała z Włochami, późniejszymi zdobywcami trofeum. Nasi zachodni sąsiedzi nie brali udziało w igrzyskach olimpijskich w Tokio.

Trefl Gdańsk pod wodzą Winiarskiego w sezonie 2021/22 nie radzi sobie najlepiej, ponieważ po 24 spotkaniach zajmuje dopiero 9. miejsce z dorobkiem 33 punktów. Wart jednak zwrócić uwagę na to, że do rozegrania mają jeszcze dwa zaległe mecze.

