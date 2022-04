Oficjalnie: Michał Winiarski znalazł nowego pracodawcę. Podpisał trzyletnią umowę

Niemiecka federacja siatkarska oficjalnie potwierdziła, że nowym trenerem tamtejszej męskiej reprezentacji został Michał Winiarski. Były wybitny siatkarz zastąpił Włocha Andreę Gianiego, który przeniósł się do Francji. Dyrektor sportowy związku Christian Duennes nie krył swojego zadowolenia. Zapowiedział również, że najważniejszym celem postawionym przed 38-letnim Polakiem jest awans na igrzyska olimpijskie w 2024 roku.

Wybraliśmy młodego i ambitnego trenera, który już jako zawodnik był zwycięzcą. Wykorzystuje do tej pory potencjał klubu jako trener w bardzo konkurencyjnej lidze polskiej. Potrafi kierować doświadczonymi graczami, a także rozwijać młodych zawodników i tworzyć zespół z grupy – powiedział cytowany przez oficjalną stronę DVV.

Michał Winiarski chce dać z siebie wszystko

Dla obecnego szkoleniowca Trefla Gdańsk jest to ogromna szansa na wypromowanie własnego nazwiska, ponieważ wciąż jest on młodym trenerem. Michał Winiarski będzie łączył więc dwie funkcje. Z reprezentacją Niemiec podpisał trzyletni kontrakt, z czego jest bardzo dumny. Uważa on, że jest to dla niego spore wyzwanie oraz przyznał, że jest wdzięczny za zaufanie.

– Niemcy mają świetny zespół, który jest silny na arenie międzynarodowej. Moim celem będzie dawać z siebie wszystko każdego dnia. Tego samego oczekuję od zawodników, bo wierzę, że codzienna praca na treningach zrobi największą różnicę, aby odnieść sukces – przekonywał.

twitter

To nie koniec zmian. Winiarski może niebawem zmienić klub

Michał Winiarski związany jest z klubem z Gdańska od 2019 roku. W tym sezonie jednak jego zespół nie radzi sobie najlepiej. Trefl po rozegraniu 24. meczów zajmuje aktualnie 9. miejsce w tabeli PlusLigi. Mimo to, były reprezentant Polski może zmienić pracodawcę. Według informacji Przeglądu Sportowego Onet usługami 38-latka zainteresowany jest Aluron Warta CMC Zawiercie.

Czytaj też:

Legia Warszawa zagra z Dynamem Kijów „Mecz o Pokój”. To początek europejskiego cyklu