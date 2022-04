ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel powalczą o wielki finał. O której mecz i gdzie transmisja online i w TV?

Już niebawem rozpocznie się rewanżowe starcie między dwoma polskimi drużynami, które wciąż walczą o prymat na Starym Kontynencie. Chodzi oczywiście o ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel, które w sezonie 2021/22 doszły już do półfinału siatkarskiej Ligi Mistrzów.

ZAKSA Kędzierzyn Koźle i Jastrzębski Węgiel zagrają o finał Ligi Mistrzów

Musiałby się jednak stać prawdziwy cud, aby do dalszej, a właściwie ostatniej fazy rozgrywek awansował drugi z wymienionych zespołów. Nadchodzące spotkanie będzie bowiem rewanżową potyczką pomiędzy polskimi drużynami, a pierwszej wyraźnie górą byli podopieczni Gheorghe’a Cretu. Koncertowy mecz w ich wykonaniu podkreśla fakt, że ZAKSA wygrywała kolejne sety do 20, 14 i 19 punktów.

Drużynie Andrei Gardiniego poszło równie źle, kiedy 3 kwietnia z tym samym przeciwnikiem zmierzyła się w PlusLidze. Wtedy jego zawodnicy również polegli 0:3 (20:25, 16:25 i 15:25). Co ciekawe ZAKSA mimo wszystko spodziewa się trudnego starcia. Łukasz Kaczmarek w imieniu drużyny przyznał, że spodziewa się, iż rywale rzucą się do ataku wszystkimi swoimi siłami, a fakt, iż nie mają nic do stracenia w kontekście ostatecznego rezultatu, może ich uskrzydlić.

Zwycięzca z polskiej pary w finale zagra z włoskim klubem. W drugim półfinale rywalizują bowiem dwie ekipy z Italii: Trentino Volley i Sir Safety Perugia.

ZAKSA Kędzierzyn Koźle – Jastrzębski Węgiel. O której i gdzie transmisja online i w TV?

Rewanżowe starcie pomiędzy ZAKSĄ Kędzierzyn Koźle oraz Jastrzębskim Węglem zaplanowano na czwartek 7 kwietnia. Rozpocznie się ono o godzinie 20:00. Spotkanie to będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport, a także w serwisie polsatboxgo.pl.

