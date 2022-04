Serbski siatkarz ostrzega przed Nikolą Grbiciem. Atakujący podzielił się cennymi radami

Bezkrólewie w siatkarskiej reprezentacji Polski trwało dość długo. Przez kilka miesięcy nie wiadomo było, kto zajmie miejsce Vitala Heynena, który pożegnał się z drużyną Biało-Czerwonych po nieudanych letnich igrzyskach olimpijskich w Tokio i rozczarowaniu w mistrzostwach Europy nieco później. Dopiero na początku 2022 roku okazało się, że jego stanowisko zajmie Nikola Grbić.

Nikola Grbić poprowadzi siatkarską reprezentację Polski

Szkoleniowiec ten od początku był faworytem do przejęcia naszej kadry, zwłaszcza że niedawno doskonale radził sobie prowadzę ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, z którą wygrał Ligę Mistrzów w sezonie 2021/22. Obecnie zaś pracuje również we Włoszech, gdzie prowadzi Sir Safety Perugię.

Wielu siatkarzy, którzy wcześniej współpracowali z Gribciem, podkreśla, że znakomite wyniki osiąga między innymi dzięki temu, iż jest wyjątkowo wymagający wobec swoich podopiecznych. A do tego surowy i jeśli ktoś nie przestrzega ustalonych zasad, nie będzie mu łatwo odpowiednio funkcjonować w drużynie.

Aleksandar Atanasijević ostrzega przed Nikolą Grbiciem

Niejako potwierdził to Aleksandar Atanasijević, który pracował z tym trenerem przez kilka lat w reprezentacji Serbii, spotkali się też we wcześniej wspomnianym klubie z Italii.

– Ten facet mówi prosto w twarz, to co myśli. Niezależnie od tego, czy lubisz go, czy nie, on będzie naciskał, byś dawał z siebie maksimum. Bo tylko przesuwając swoje granice podczas treningu, dojdzie się do zwycięstw. Nie toleruje świętych krów w zespole. Od razu tępi takie zachowanie, gdy ktoś zachowuje się jak rozwydrzony dzieciak – przyznał atakujący na łamach gazety „Fakt”.

