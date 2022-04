Świetna wiadomość dla fanów siatkówki. Polska zorganizuje mistrzostwa świata!

O decyzji Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) w sprawie organizacji tegorocznych mistrzostw świata poinformowano w czwartek 14 kwietnia, kiedy to w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego zorganizowano konferencję prasową z udziałem Mateusza Morawieckiego i Sebastiana Świderskiego.

Mistrzostwa świata w siatkówce odbędą się w Polsce

Szef rządu na początku konferencji prasowej odniósł się do wydarzeń za naszą wschodnią granicą. – Mistrzostwa świata miała organizować Rosja, ale czy wyobrażają sobie państwo, że kibice jak gdyby nigdy nic słuchają rosyjskiego hymnu i skandują „Rasija, Rasija” podczas gdy rosyjskie wojska dokonują rzezi na Ukrainie? – zapytał. Mateusz Morawiecki zwrócił się również do Kamila Bortniczuka i Sebastiana Świderskiego. – Dziękuję ministrowi sportu i prezesowi PZPS za to, że dbają o ducha sportu i wyniki, ale także patrzą na to, co jest ważne dla człowieka z punktu widzenia cywilizacji. Nie może być tak, że chowamy głowy w piasek, kiedy tam dzieją się straszne rzeczy – podkreślił.

Premier podczas spotkania z dziennikarzami poinformował, że prestiżowy czempionat odbędzie się w naszym kraju. – Wygraliśmy wyścig, który wiąże się z tym, że te mistrzostwa odbędą się w Polsce – przekazał szef rządu. – Jak dodał, taka decyzja wiąże się z „rekordowym tempem, w którym trzeba przeprowadzić prace organizacyjne” . – Ale sport jest po to, żeby bić rekordy. Do tego dzieła zaprosiliśmy naszych wypróbowanych przyjaciół: Słowenię, która podjęła się współorganizacji z nami mistrzostw świata – dodał.

Polska głównym organizatorem MŚ 2022

Kamil Bortniczuk wyjaśnił z kolei, że głównym organizatorem czempionatu będzie Polska. To oznacza, że w naszym kraju odbędą się dwa mecze 1/8 finału, dwa ćwierćfinały, dwa półfinały, finał i mecz o trzecie miejsce. Sebastian Świderski zaznaczył z kolei, że wciąż nie wiadomo, w których miastach odbędą się mecze, ponieważ umowy dotyczące współorganizacji czempionatu przez Polskę ze Słowenią podpisano kilkadziesiąt minut przed ogłoszeniem decyzji.

Rosja straciła prawo do organizacji mistrzostw świata

Przypomnijmy, o tym, że Rosja straciła prawo do organizacji mistrzostw świata, poinformowano 1 marca. Decyzja zapadła kilka dni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę i była efektem olbrzymiej presji ze strony kibiców i dziennikarzy z całego świata.

Jak podkreślono wówczas w komunikacie, zarząd FIVB doszedł do wniosku, że „z powodu wojny na Ukrainie niemożliwe byłoby przygotowanie i zorganizowanie mistrzostw świata w Rosji”. „W związku z tym podjęto decyzję o odsunięciu Rosji od organizacji mistrzostw, które mają odbyć się w sierpniu i wrześniu 2022 roku” – dodano.

Czytaj też:

Stefano Lavarini ogłosił kadrę na Ligę Narodów. Zdradził, jakie są cele reprezentacji