Nie tylko Polska i Słowenia. Zaskakująca informacja ws. siatkarskich mistrzostw świata

W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyła się konferencja prasowa z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, ministra sportu Kamila Bortniczuka i prezesa PZPS Sebastiana Świderskiego. Pierwszy z nich uroczyście obwieścił, że Polska zostanie nowym gospodarzem mistrzostw świata FIVB w roku 2022. – Mistrzostwa świata miała organizować Rosja, ale czy wyobrażają sobie państwo, że kibice jak gdyby nigdy nic słuchają rosyjskiego hymnu i skandują „Rasija, Rasija” podczas gdy rosyjskie wojska dokonują rzezi na Ukrainie? – pytał retorycznie szef rządu.

Mistrzostwa świata FIVB. Polska, Słowenia i... Włochy?

Mateusz Morawiecki poinformował, że wraz z Polską organizację MŚ od Rosji przejęła Słowenia, z wyraźnym podkreśleniem, że to nasz kraj jest głównym organizatorem i to w nim odbędą się półfinały, mecz o trzecie miejsce i finał. Szef rządu nie wspominał jednak nic o trzecim współorganizatorze. Według informacji Sport.pl mają zostać nim Włochy. – Toczą się dyskusje pomiędzy dwoma wybranymi już organizatorami i FIVB. Dotyczą szczegółów transakcji, bo to, że Włochy pojawią się wśród gospodarzy jest już bardzo prawdopodobne – usłyszeli dziennikarze Sport.pl ze swojego źródła.

Włosi otrzymaliby na pewno możliwość zorganizowania spotkań dwóch grup MŚ. Z początku to Polska miała mieć cztery a Słowenia dwie grupy. Jeśli chodzi o mecze play-off ważny głos w tej sprawie ma mieć nasz kraj, który zadecyduje, jak może podzielić się fazą pucharową ze współorganizatorami. FIVB natomiast nie poinformowało jeszcze oficjalnie o tym, kto będzie gospodarzem MŚ, ale ma zrobić to w czwartek wieczorem lub w piątek rano.

Czytaj też:

Tomaszewski udzielił rady Lewandowskiemu. Porównał go też do Messiego