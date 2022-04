Nikola Grbić odkrył karty. Są pewne zaskoczenia

Biało-Czerwoni rozpoczną tegoroczny sezon reprezentacyjny od spotkań w Lidze Narodów. Podczas tego turnieju w roli szkoleniowca zadebiutuje Nikola Grbić, który kilka miesięcy temu został nowym trenerem kadry. Serb po raz pierwszy ogłosił listę powołanych zawodników, czym z pewnością zaskoczył. Zabrakło kilku znanych graczy.

Selekcja nadal jest otwarta

Swoją przygodę z polską reprezentacją Nikola Grbić rozpocznie od pracy z 29. zawodnikami. Selekcjoner celowo powołał więcej siatkarzy, aby lepiej ich poznać i przyjrzeć się im z bliska. Do 3 maja lista ta zostanie skrócona do 25 nazwisk, bo właśnie tylu graczy może być do dyspozycji selekcjonera podczas Ligi Narodów.

W krótkim nagraniu opublikowanym na oficjalnej stronie PZPS serbski szkoleniowiec podkreślił, że selekcja do kadry w dalszym ciągu jest otwarta. – Oznacza to, że możemy i będziemy dodawać i usuwać z niej niektóre nazwiska. Nie jest ostateczna i nieodwracalna. Pozostawia otwarte drzwi zawodnikom, którzy się na niej nie znaleźli, ale mogą wrócić lub dołączyć – powiedział trener.

Wśród powołanych graczy zabrakło takich siatkarzy jak: Fabian Drzyzga, czy też Piotr Nowakowski.

Lista zawodników powołanych do reprezentacji Polski przez Nikolę Grbicia:

LIBERO



Jakub Popiwczak

Kamil Szymura

Paweł Zatorski

ROZGRYWAJĄCY



Jan Firlej

Marcin Janusz

Łukasz Kozub

Grzegorz Łomacz

ŚRODKOWI



Mateusz Bieniek

Norbert Huber

Karol Kłos

Jakub Kochanowski

Mateusz Poręba

Krzysztof Rejno

Karol Urbanowicz

ATAKUJĄCY



Bartłomiej Bołądź

Karol Butryn

Łukasz Kaczmarek

Bartosz Kurek

Maciej Muzaj

PRZYJMUJĄCY



Bartosz Bednorz

Tomasz Fornal

Bartosz Kwolek

Wilfredo Leon

Bartłomiej Lipiński

Piotr Orczyk

Kamil Semeniuk

Jakub Szymański

Rafał Szymura

Aleksander Śliwka

