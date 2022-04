Marcin Możdżonek wrócił do gry. Siatkarz zdradził, czy rywale czują przed nim respekt

Dwa lata po zakończeniu kariery zawodniczej Marcin Możdżonek wrócił do gry. Utytułowany siatkarz chce pomóc drużynie AZS UWM Olsztyn w awansie do drugiej ligi i zdążył już wystąpić w kilku spotkaniach. Nam z kolei opowiedział, jak wyglądały jego przygotowania do powrotu i czy po zakończeniu sezonu zamierza pozostać w klubie.