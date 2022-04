Drzyzga żegna Konarskiego. Złożył mu ciekawą propozycję i... doczekał się odpowiedzi

Najpierw swoją reprezentacyjną karierę zakończył Michał Kubiak, wieloletni kapitan Biało-Czerwonych. Po paru dniach do tego grona dołączyli Piotr Nowakowski i Damian Wojtaszek. „Dzięki panowie to była przyjemność z wami grać i przebywać w każdej wolnej chwili” – napisał wtedy na Instagramie rozgrywający reprezentacji Polski Fabian Drzyzga. Gdy zawodnik dowiedział się o odejściu Konarskiego, również wystosował do niego oficjalną wiadomość.

Drzyzga żegna Konarskiego. Złożył mu ciekawą propozycję

Fabian Drzyzga dodał na Instagrama post, w którym oficjalnie pożegnał Dawida Konarskiego, z którym dzielił wiele chwil od samego początku reprezentacyjnej przygody. „Od Kadeta przez klub i reprezentacje do pewnie Oldboys +65 nasza przygoda będzie się toczyć, Przyjacielu” – napisał rozgrywający w opisie do wspólnych zdjęć na profilu. „Bycie twoim roommatem tyle lat to była sama przyjemność. Legendo, wielkie dzięki, widzimy się na parkietach, a w tym roku może jakaś plażówka razem, tam jeszcze nas nie było” – zakończył swój wywód Drzyzga.

Zawodnik niedługo doczekał się odpowiedzi Konarskiego w tej sprawie. „Wybieraj turniej i jedziemy. Będzie czas się odwiedzić nie raz, nie dwa po sezonie. Dzięki” – napisał kończący reprezentacyjną karierę zawodnik w sekcji komentarzy.

