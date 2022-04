Nikola Grbić w ogniu krytyki. Były wiceprezes PZPS uważa, że ten siatkarz powinien grać w kadrze

15 kwietnia PZPS ogłosił pierwsze powołania Nikoli Grbicia do reprezentacji Polski. Decyzje serbskiego szkoleniowca wywołały ogromne poruszenie w środowisku siatkarskim, ponieważ pominął on wiele uznanych nazwisk, na przykład Fabiana Drzyzgę, Piotra Nowakowskiego czy Damiana Wojtaszka.

Damian Wojtaszek nie dostał powołania do reprezentacji Polski od Nikoli Grbicia

Pierwszy co prawda kariery reprezentacyjnej jeszcze nie zakończył, ale dwóch pozostałych zdecydowało się na taki krok. Co ciekawe ostatni z wymienionych dodał w swoim oświadczeniu, że o braku powołania dowiedział się z mediów, a to tylko utwierdziło go w przekonaniu, że powinien zrezygnować z gry w kadrze.

Brakiem powołania właśnie dla libero zdziwiony jest między innymi Ryszard Czarnecki. Ten europoseł z ramienia PiS oraz były wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej postanowił publicznie wyrazić swoje niezadowolenie.

Ryszard Czarnecki skrytykował Nikolę Grbicia za brak powołania dla Damiana Wojtaszka

– Damian Wojtaszek na pewno w tej kadrze mógł jeszcze zagrać i to jest niespodzianka. Jestem tym jego brakiem zaskoczony in minus. Trener bierze jednak odpowiedzialność za wynik i trzymamy kciuki za niego kciuki. Wierzę, że zbuduje mocną pakę i powalczy o obronę tytułu – powiedział działacz, a obecnie polityk, cytowany przez portal interia.pl.

„Chłopaki... Będzie mi was cholernie brakować oraz całej atmosfery, której nie da się opisać. Dziękuję wszystkim osobom, z którymi miałem okazję pracować: trenerom, fizjoterapeutom, lekarzom, statystykom i całej ekipie” – napisał Wojtaszek w swoim oświadczeniu na Instagramie.

Czytaj też:

To dlatego Fabian Drzyzga nie dostał powołania do kadry Polski. Z jego ust padł mocny zarzut wobec Nikoli Grbicia