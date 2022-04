Joanna Wołosz zagra w reprezentacji. Szkoleniowiec Polek zdradził kulisy wielkiego powrotu

Joanna Wołosz wraca po dłuższej przerwie do reprezentacji Polski. Szkoleniowiec naszych siatkarek wyraził w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet nadzieję, że nie jest to zasługa jego osoby, a pasji do sportu.

Stefano Lavarini został ogłoszony nowym selekcjonerem siatkarskiej reprezentacji Polski kobiet w styczniu 2022 roku. Włoch zastąpił na tej pozycji Jacka Nawrockiego. Pierwsza poważna impreza odbędzie się na przełomie września i października. Wtedy to nasza reprezentacja powalczy w mistrzostwach świata. Polki zmierzą się w grupie z Turcją, Chorwacją, Dominikaną, Koreą Południową i Tajlandią. Do kadry wraca Joanna Wołosz. To duże wsparcie Do reprezentacji Polski wraca Joanna Wołosz, która nie grała wcześniej w narodowych barwach, ponieważ nie po drodze było jej z Jackiem Nawrockim. Stefano Lavarini w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet wyraził swoje zdanie na temat decyzji naszej zawodniczki. - Wierzę, że powrót Wołosz do reprezentacji wynika z jej pasji i motywacji. Nie sądzę, żeby była w tym duża moja zasługa, aby ją do tego przekonać - powiedział szkoleniowiec. Lavarini mówił też, czym kierował się przy wyborze kadry na nadchodzącą Ligę Narodów. Szkoleniowiec dobierał zawodniczki pod cele, jakie są do zrealizowania podczas tej długiej imprezy. - Ścisłą kadrę na Ligę Narodów pewnie będzie trzeba ograniczyć do 18 lub 21 zawodniczek - dodał jeszcze Włoch. Skład Polek na Ligę Narodów Atakujące : Karolina Drużkowska, Malwina Smarzek, Magdalena Stysiak

Rozgrywające: Alicja Grabka, Marlena Kowalewska, Katarzyna Wenerska, Joanna Wołosz

