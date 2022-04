Vital Heynen zdradził, czy chciałby grać z Rosją. Były trener Polaków nie gryzł się w język

Tegoroczne siatkarskie mistrzostwa świata mężczyzn miały odbyć się w Rosji, ale po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę ojczyźnie Władimira Putina cofnięto prawo do organizacji czempionatu. Część meczów ostatecznie odbędzie się w Polsce, co nie dziwi Vitala Heynena. Były trener Biało-Czerwonych przy okazji zdradził, czy chciałby, by jego podopieczne zagrały z Rosjankami.

Polska będzie współorganizatorem siatkarskich mistrzostw świata kobiet oraz czempionatu tej samej rangi z udziałem drużyn męskich. Na pierwszym z turniejów pojawi się Vital Heynen, który kilka miesięcy po zakończeniu współpracy z Biało-Czerwonymi objął reprezentację Niemiec. Belg poprowadzi także turecki klub Nilufer Belediyespor, który w zakończonym niedawno sezonie zajął 12. miejsce, wywalczając tym samym utrzymanie w lidze. Heynen zdradził, że podpisał kontrakt z Niluferem, ponieważ nie jest gotowy na pracę z lepszym klubem. – To idealne miejsce do nauki. Będę miał duży wpływ na budowę zespołu. W kolejnym sezonie postaramy się powalczyć o coś więcej, niż tylko pozostanie w lidze – zadeklarował w rozmowie z WP SportoweFakty. Vital Heynen o wykluczeniu Rosji Szkoleniowiec przy okazji ocenił decyzję Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) o odebraniu Rosji prawa do organizacji mistrzostw świata mężczyzn i przyznania Polsce roli głównego współorganizatora turnieju. – Chyba cały siatkarski świat wiedział, że jesteście jedynym krajem, w którym da się zorganizować mistrzostwa świata w tak krótkim czasie – stwierdził. Heynen zgodził się również z decyzjami FIVB i CEV o zawieszeniu rosyjskich drużyn w międzynarodowych rozgrywkach. – Sportowa rywalizacja ma swoje granice, a sport swoją odpowiedzialność. Nie wyobrażam sobie gry przeciwko drużynie z kraju, który rozpętał wojnę. Nie wyobrażam sobie słuchania jego hymnu – zaznaczył. Były trener Biało-Czerwonych, który z reprezentacją Polski sięgnął po mistrzostwo świata i brązowy medal mistrzostw Europy, ma wśród znajomych osoby związane z rosyjskim sportem. Jak zaznaczył, są to „dobrzy ludzie”, którzy znajdują się obecnie w trudnej sytuacji, ale jego zdaniem „reprezentanci agresora nie mogą być częścią siatkarskiej społeczności w tym roku oraz w kolejnych latach” . – Nie możemy się zachowywać, jakby nic się nie stało – dodał. Czytaj też:

