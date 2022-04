Wilfredo Leon opowiedział o trudnym etapie swojego życia. Siatkarz ujawnił, co go uratowało

Wilfredo Leon ma na swoim koncie sukcesy zarówno klubowe, jak i reprezentacyjne. Siatkarz sięgał m.in. po triumf w Lidze Mistrzów, mistrzostwo Rosji oraz krajowe puchary w Rosji i we Włoszech. Przyjmujący, który w 2019 roku zadebiutował w polskiej kadrze, sięgnął także po dwa brązowe medale mistrzostw Europy i drugie miejsce w Lidze Narodów.

Wilfredo Leon o poważnej kontuzji

Mało jednak brakowało, a pochodzący z Kuby zawodnik musiałby przedwcześnie zakończyć karierę. W 2012 roku podczas rozgrywek Ligi Światowej siatkarz doznał poważnego urazu kostki, ale mimo to i tak zagrał w meczu o brązowy medal. Do tych wydarzeń 28-latek wrócił w rozmowie cytowanej przez siatka.org.

„Uznałem, że te medale będą dla mnie wystarczającą rekompensatą za poniesione ryzyko. Medale zdobyliśmy, ale na moje nieszczęście kontuzja się pogłębiła i wyłączyła mnie z gry na 6 miesięcy. To była moja kara. W wieku niespełna 19 lat widmo końca kariery rzeczywiście zajrzało mi w oczy” – przyznał.

Wilfredo Leon zdradził, co mu pomogło

Leon przyznał, że w powrocie do pełnej sprawności pomogła mu długa rehabilitacja. – Po drugie modlitwa. Modliłem się do Boga każdego dnia, żeby pomógł mi w tej sytuacji i pozwolił znowu robić to co kocham najbardziej. Jak widać podziałało, bo znowu gram. To był jednak bardzo trudny czas – dodał.

Przyjmujący zdradził, że na Kubie nie miał dostępu do odpowiedniej opieki medycznej, ponieważ musiał odbyć służbę wojskową. To w połączeniu z problemami z barkiem rodziło pytania o przyszłość zawodnika. – Kiedy w jednym momencie przytrafiają ci się dwie kontuzje, zaczynasz się zastanawiać czy uda ci się jeszcze wrócić na najwyższy poziom – wyjaśnił.

Czytaj też:

Nowakowski szczerze o zakończeniu kariery reprezentacyjnej. Zdradził powody swojej decyzji