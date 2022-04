Zwrot akcji w sprawie reprezentanta Polski. Były siatkarz Skry może zagrać w egzotycznej lidze

Bartosz Bednorz, który ma na swoim koncie mistrzostwo Polski zdobyte ze Skrą Bełchatów, od 2020 roku gra w Zenicie Kazań. Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę coraz głośniej zaczęto spekulować, że przyjmujący zmieni barwy klubowe i przeniesie się do innej ligi. Sytuację reprezentanta Polski komplikował jednak fakt, że w lutym przedłużył on umowę z Zenitem.

Bartosz Bednorz zagra w Chinach?

Bednorz jeszcze w styczniu był łączony z Sir Safety Perugią, a do walki o podpisanie umowy z zawodnikiem miały włączyć się inne włoskie zespoły: Gas Sales Bluenergy i Vero Volley Monza. Dziennikarz Gian Luca Pasini donosił z kolei, że Polak może przenieść się do You Energy Volley, a obie strony doszły już do wstępnego porozumienia.

Z najnowszych ustaleń przekazanych przez Pasiniego wynika jednak, że reprezentant Polski nie zagra we Włoszech, a w Chinach. Dziennikarz nie zdradził jednak, który z chińskich klubów jest zainteresowany ściągnięciem przyjmującego.

Bartosz Bednorz w gronie wybrańców Nikoli Grbicia

Przypomnijmy, Bartosz Bednorz znalazł się w gronie 29 siatkarzy powołanych przez Nikolę Grbicia. Zawodnik Zenita Kazań nie może być jednak pewnym miejsca w ścisłej kadrze Biało-Czerwonych, ponieważ nowy trener reprezentacji powołał w sumie aż dziesięciu przyjmujących. Oprócz Bednorza są to Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Wilfredo Leon, Bartłomiej Lipiński, Piotr Orczyk, Kamil Semeniuk, Jakub Szymański, Rafał Szymura i Aleksander Śliwka.

