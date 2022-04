Aluron CMC Warta Zawiercie vs. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. O której mecz półfinałowy i gdzie transmisja?

Do fazy play-off PlusLigi zakwalifikowało się osiem najlepszych zespołów fazy zasadniczej, a do półfinałów awansowały cztery z nich: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Aluron CMC Warta Zawiercie, Jastrzębski Węgiel i PGE Skra Bełchatów. Mistrzowie Polski zgodnie z oczekiwaniami poradzili sobie w pierwszym starciu ze Skrą, wygrywając 3:0 i znacznie przybliżając się do finału. Do niespodzianki doszło z kolei w starciu ZAKSY z Aluronem, które finalista tegorocznej Ligi Mistrzów rozgrywał na własnym parkiecie.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w trudnej sytuacji

ZAKSA wprawdzie wygrała pierwszą partię, ale przegrała trzy kolejne. W ekipie Ghoerge Cretu zawodzili szczególnie Łukasz Kaczmarek i Aleksander Śliwka, na których w wielu meczach opierała się skuteczność ekipy wicemistrza Polski. Kędzierzynianie byli momentami bezradni i wręcz sfrustrowani, co wykorzystali ich rywale.

Wygrana na wyjeździe sprawiła, że siatkarze z Zawiercia są już o krok od wielkiego finału. Jeśli wygrają dziś na własnym parkiecie, przedłużą swoje szanse na mistrzostwo. Jeśli przegrają, o kwestii awansu zdecyduje trzeci mecz.

Aluron CMC Warta Zawiercie vs. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Transmisja TV i online

Rewanżowy mecz półfinałowy rozpocznie się we wtorek 26 kwietnia o godz. 17:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsatu Sport i w serwisie Polsat Box Go.

