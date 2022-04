Była reprezentantka Polski zakończyła karierę. Siatkarka pożegnała się emocjonalnym wpisem

Że tak się prędzej czy później stanie, tego można było się spodziewać, a mimo tego Katarzyna Skorupa zaskoczyła decyzją, którą właśnie ogłosiła na swoim Instagramie. Doświadczona siatkarka i wielokrotna reprezentantka Polski postanowiła zakończyć karierę, o czym napisała właśnie na profilu wspomnianego portalu społecznościowego.

Katarzyna Skorupa zakończyła karierę zawodniczą

– 36 lat… Dokładnie tyle czasu minęło, od kiedy mama pierwszy raz zabrała mnie na jej trening. Od tego czasu siatkówka stała się nierozerwalną częścią mojego życia. Aż do teraz – napisała zawodniczka, która w ostatnim czasie reprezentowała barwy E.Leclerc Moya Radomki Radom.

– Czas zostawić to, co kocham i czemu poświęciłam moje poprzednie życie. To była piękna, ale trudna podróż, pełna sukcesów, czasem dobrych, a czasem złych doświadczeń. Zdecydowałam się opuścić szatnię ze względu na inne możliwości i zajęcia powiązane z siatkówką, ale w całkowicie innych sferach. Czas zacząć nowy rozdział – dodała.

Wiele sukcesów Katarzyny Skorupy w karierze

– Jestem wdzięczna za to, że miałam okazję grać w wielkich klubach przeciwko najlepszym zawodniczkom i trenerom świata – napisała w dalszej części oświadczenia. Rzeczywiście Skorupa w swoim CV ma takie kluby jak Rabita Baku, Fenerbahce, Igor Gorgonzola Novara czy Saugella Team Monza. We Włoszech, Turcji i Azerbejdżanie odniosła wiele sukcesów takich jak zdobycie mistrzostw poszczególnych krajów.

W reprezentacji Polski z kolei zagrała aż 150 razy w latach 2004-2012. Z drużyną Biało-Czerwonych awansowała na igrzyska olimpijskie w Pekinie.

