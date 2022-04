PGE Skra Bełchatów dalej ma szanse na sukces. Pozostało ważne zadanie do wykonania

Siatkarze PGE Skry Bełchatów dwumeczu z Jastrzębskim Węglem nie zaliczą do udanych. Oba spotkania były przegrane przez bełchatowian po 0:3 i tylko podczas pierwszego spotkania na wyjeździe mieli szansę na odmienienie swojego losu. Półfinał się nie udał, ale pozostaje jeszcze walka o brązowy medal i co najważniejsze – o miejsce w Lidze Mistrzów w sezonie 2022/23.

Karol Kłos po odpadnięciu z play-offów: Nie pozostawili złudzeń

Karol Kłos po wtorkowym spotkaniu półfinału play-offów nie miał za dużo powodów do radości, umiał jednak docenić klasę rywala. – Mieliśmy może dwie szanse w meczu w Jastrzębiu. Tutaj nie pozostawili złudzeń i zasłużyli na to, żeby być w finale. Można tylko pogratulować – powiedział reprezentant Polski. Kłos przypomniał też, że walka o dobry wynik się jeszcze nie kończy. – Walczymy, na pewno miło zakończyć sezon medalem i żeby mieć miejsce w Lidze Mistrzów. Na pewno nie składamy broni – stwierdził środkowy.

Swój komentarz do sprawy dał też Kacper Piechocki. – Dwa razy po 3:0 przegraliśmy. Może wygląda, że łatwo przegraliśmy, ale czuliśmy, że mamy swoje szanse. Gratulacje dla Jastrzębskiego, a my będziemy walczyć dalej o brąz. Swoją szansę upatrywaliśmy w setach na styku, ale nie wykorzystaliśmy jej. Na pewno zawsze lepiej z medalem na szyi kończy się sezon, aczkolwiek po to się gra w takiej drużynie, żeby walczyć o mistrzostwo – powiedział libero.

