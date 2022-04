Szczere wyznania polskich siatkarzy. To dlatego zrezygnowali z gry w reprezentacji Polski

Tuż przed Wielkanocą Nikola Grbić ogłosił pierwsze powołania do reprezentacji Polski na 2022 rok. Serbski szkoleniowiec wywołał poruszenie, pomijając kilka znanych twarzy. W gronie 30 graczy, którzy znaleźli się w szerokim składzie, zabrakło między innymi Dawida Konarskiego, Piotra Nowakowskiego, Damiana Wojtaszka i Fabiana Drzyzgi.

Dawid Konarski jest rozczarowany decyzją Nikoli Grbicia

Pierwszych trzech siatkarzy gościło w magazynie #7Strefa i postanowiło wyjaśnić raz na zawsze, dlaczego postanowili zakończyć reprezentacyjne kariery.

Pierwszy o swojej decyzji poinformował Konarski. – Nie znalazłem swojego nazwiska na szerokiej liście powołanych, więc stwierdziłem, że to już czas zakończyć reprezentacyjną karierę. Zwłaszcza że nie robię się młodszy – wyznał. Gracz Aluronu CMC Warty Zawiercie jednocześnie stwierdził, iż miał bardzo dobry sezon i czuje „ból serca” z powodu pominięcia go.

Dlatego Damian Wojtaszek i Piotr Nowakowski nie chcą już grać w reprezentacji Polski

Dla Wojtaszka z kolei najważniejsze były względy rodzinne. – Kiedy brąz na mistrzostwach Europy stwierdziłem, że trzeba pomyśleć o końcu przygody z kadrą. To było trudne dla mnie i mojej rodziny. Ze względu na zgrupowania reprezentacji długo nie ma nas w domach. Doszedłem do wniosku, że mam już dość – wyjaśnił.

Jedynym siatkarzem z tego trio, którego Nikola Grbić nadal chciał w zespole, jest Nowakowski. Ten jednak podjął inną decyzję. – Rozmawiałem o tym z selekcjonerem. On widział mnie w kadrze, ale poprosiłem o kilka dni na zastanowienie. Doszedłem do wniosku, że kończy się pewien okres, trzeba go oddzielić grubą kreską i zostawić za sobą – opowiedział.

