Wilfredo Leon gra mimo bólu. Klub ciągle wymaga od niego więcej

Wilfredo Leon jest podstawowym zawodnikiem Sir Safety Perugia i przede wszystkim bardzo ważnym elementem reprezentacji Polski. Tym bardziej więc mogą martwić Polaków doniesienia na temat stanu zdrowia naszego przyjmującego. Biało-Czerwony gra ciągle z bólem, który sprawia, że nie może dawać z siebie wszystkiego.

Siatkówka. Wilfredo Leon ma niedoleczoną kontuzję

Według doniesień włoskiej prasy Wilfredo Leon miał nabawić się kontuzji kolana podczas jednego ze spotkań Ligi Mistrzów. To jednak nie przekonało ani go, ani sztabu medycznego, by odpocząć od gry i przejść kurację. „Podczas meczów wszyscy nadal zwracają uwagę na Wilfredo Leona. Chociaż bardzo (od tygodni) boli go kolano, Perugia oczekuje więcej od swojego zawodnika” – napisał Gian Luca Pasini, cytowany przez TVP Sport.

Siatkarz ewidentnie nie daje z siebie wszystkiego, choć ból w zupełności to powinien tłumaczyć. W ostatnim spotkaniu zdobył dla zespołu 12 punktów przy 39-procentowej skuteczności ataków. Następny mecz finałowy pomiędzy Sir Safety Perugią i Cucine Lube Civitanova odbędzie się w środę 4 maja.

W maju rozpocznie się zgrupowanie reprezentacji Polski

Początek zgrupowania reprezentacji Polski został wstępnie zaplanowany na 10 maja. Wielu siatkarzy dojedzie jednak o wiele później. Dopiero 22 maja np. siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle rozegrają finał Ligi Mistrzów, po którym zakończą sezon klubowy.

