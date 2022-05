Gdzie odbędą się mecze na siatkarskich MŚ? Sprawę komplikuje nawet... Ed Sheeran

Polska została głównym organizatorem mistrzostw świata FIVB po tym, jak ten przywilej został odebrany Rosji. Przyczyną takiej decyzji światowej organizacji jest oczywiście rosyjska agresja na Ukrainie i rozpoczęcie regularnej wojny. Zorganizowanie mistrzostw świata w tak krótkim czasie jest ogromnym wyzwaniem logistycznym, ponieważ wiele hal ma już zarezerwowane interesując Polski Związek Piłki Siatkowej terminy. – Niektórych imprez, które pokrywają się z mistrzostwami świata nie da się przesunąć, bo są to też naprawdę duże eventy. W niektórych przypadkach kary za przesunięcie terminu sięgają grubo ponad milion złotych – mówił Sebastian Świderski w rozmowie z Polsatem Sport.

Finał na PGE Narodowym? „Wcale tego nie można wykluczyć”

W 2014 roku mistrzostwa świata w Polsce zaczęły się na PGE Narodowym, a zakończyły w katowickim Spodku. Wiadomo jednak, że teraz taki scenariusz się nie powtórzy. – Mogę zdradzić, że były nawet takie pomysły, by całą polską grupę „wrzucić” na PGE Stadion Narodowy, ale ja osobiście nie jestem entuzjastą rozgrywania meczów siatkówki na otwartych, tak wielkich obiektach – powiedział Świderski. – A poza tym jeśli chodzi o mecz otwarcia, to na pewno nie moglibyśmy go zorganizować na Narodowym, bo w terminie 25-26 sierpnia gra tam dwa koncerty Ed Sheeran – dodał jeszcze prezes PZPS.

Mimo wszystko Świderski nie skreśla pomysłu spotkania na PGE Narodowym. – Wszystko jest w trakcie negocjacji. Spodek też ma sporo zajętych terminów z tych, które nas interesują. Proszę dać nam jeszcze chwilę. Jestem spokojny, że wszystko zorganizujemy na czas i to będą naprawdę wielkie mistrzostwa. Może i z finałem na Stadionie Narodowym, wcale tego nie można wykluczyć, ale też nie można zagwarantować – dodał jeszcze prezes PZPS.

