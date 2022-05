Zaskakujące rozstrzygnięcie w meczu o brąz. Skra Bełchatów była bezradna

Dotychczasowe spotkania o brązowy medal PlusLigi w sezonie 2021/2022 były niezwykle zacięte. Pierwsze z odbyło się w Bełchatowie. Walka toczyła się do samego końca i ostatecznie to goście zdołali odnieść zwycięstwo 3:2. W rewanżu lepsi okazali się gracze Skry Bełchatów, którzy również zwyciężyli po tie-breaku 3:2. Przypomnijmy, że aby zdobyć medal jedna z drużyn musi wygrać trzy spotkania.

Łatwe zwycięstwo Aluron CMC Warta Zawiercie

To był zdecydowanie pierwszy mecz w tej rywalizacji, w którym jeden z zespołów miał wyraźną przewagę. Goście z Zawiercia byli tego dnia nie do zatrzymania, szczególnie Dawid Konarski, który raz po raz nękał swoimi skutecznymi atakami rywali. Rozkręcał się z każdą upływającą minutą. Gospodarze z kolei mieli sporo problemów w grze w obronie. Pierwszy set zakończył się zwycięstwem siatkarzy Warty 25:22. Praktycznie cała partia toczona była pod dyktando ekipy przyjezdnej. Chociaż nie była to płynna gra. Siatkarze jednej i drugiej drużyny popełniali sporo błędów.

Drugi set również rozstrzygnął się dopiero w końcówce. Bełchatowianie prowadzili 21:19, ale zawiercianie dalej grali swoją siatkówkę, a do tego błąd w kluczowym momencie popełnił Kooy. Napędziło to gości, którzy poszli za ciosem i ostatecznie wygrali 25:23. Trzecia partia to również gra toczona na warunkach narzuconych przez Wartę. Niemal od samego początku do końca drużyna z Zawiercia prowadziła i ani przez chwilę nie była zagrożona. Dawid Konarski oraz Argentyńczyk Facundo Conte ciągnęli zespół i przyczynili się do wygranej w tym secie 25:21, a w całym meczu 3:0.

Rozmiar zwycięstwa Aluron CMC Warty Zawiercie jest zaskakujący. Mało, kto spodziewał się tak stosunkowo łatwej porażki Skry Bełchatów. Gospodarze dzisiejszego starcia muszą pokonać przeciwników w kolejnej pojedynku, bo inaczej z brązowego medalu cieszyć się będą zawiercianie, którzy prowadzą w rywalizacji do trzech triumfów 2:1.

