Były reprezentant Polski zaatakował Wilfredo Leona. „Kadra nic nie zyskała”

We wtorek, 10 maja gościem programu „Misja Sport” emitowanego na kanale „Przeglądu Sportowego” na platformie YouTube był Zbigniew Bartman. Były reprezentant Polski ocenił powołania ogłoszone przez Nikolę Grbicia. 35-latek podkreślił, że rywalizacja w naszej kadrze jest ogromna. Dodał także, że jego zdaniem trener dokonał samych dobrych wyborów, ponieważ powołał aktualnie najlepszych siatkarzy na każdej z pozycji. Po chwili zatrzymał się na grupie zawodników grających jako przyjmujący.

Wilfredo Leon zaatakowany przez Zbigniewa Bartmana

Zbigniew Bartman przyznał, że Polska ma naprawdę duże szczęście do przyjmujących, ponieważ klasowych siatkarzy na tej pozycji mamy aż za dużo. Wymienił kilku z nich, po czym na dłużej zatrzymał się przy Wilfredo Leonie. Były kadrowicz zdecydowanie nie należy do osób lubiących pochodzącego z Kuby 28-latka. Chociaż wielu ekspertów oraz kibiców uznaje go za obecnie najlepszego zawodnika na świecie.

– Powiem niepopularną rzecz. Odkąd Leon, czyli „najlepszy zawodnik na świecie” gra w reprezentacji Polski, kadra nic nie zyskała, w sensie nic nie wygrała. To jest fakt. Bo jeżeli my mówimy o brązowym medalu mistrzostw Europy, że to jest zwycięstwo, no to chyba się czegoś naćpaliśmy – powiedział w „Misji Sport”.

Wilfredo Leon zadebiutował w biało-czerwonych barwach 27 lipca 2019 roku w wygranym towarzyskim spotkaniu z Holandią. Dotychczas Polska z 28-latkiem w składzie dwukrotnie zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy (w 2019 i 2021 roku) oraz raz zajęła drugie miejsce w siatkarskiej Lidze Narodów.

