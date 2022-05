Bartosz Bednorz przerwał milczenie. Krytykowany przez kibiców siatkarz zaskoczył swoim wpisem

Bartosz Bednorz w 2020 roku dołączył do Zenita Kazań, ale w ostatnim czasie coraz więcej wskazywało na to, że nie zagrzeje na dłużej miejsca w rosyjskim klubie. Jeszcze w styczniu przyjmujący był łączony z Sir Safety Perugią, jednak ostatecznie przedłużył kontrakt z obecnym pracodawcą.

Bartosz Bednorz krytykowany

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę 27-latek przestał z kolei udzielać wywiadów i nie udzielał się w mediach społecznościowych, za co krytykowali go kibice. Reprezentant Polski nie skrytykował bowiem działań rosyjskich władz, co w rozmowie ze Sport.pl tłumaczył jego agent, Jakub Michalak.

Przypominam, że ktoś, kto przebywa na terenie Rosji i jawnie potępi wojnę w Ukrainie, może być w ciągu 48 godzin skazany nawet na 15 lat pozbawienia wolności. Łatwo się pisze i mówi różne rzeczy, siedząc w bezpiecznym miejscu w Polsce – wyjaśnił.

Siatkarz wrócił do Polski

Odejście Bednorza z Zenita i tak wydaje się kwestią czasu. Zainteresowanie ściągnięciem przyjmującego miały zgłaszać włoskie zespoły: Gas Sales Bluenergy, Vero Volley Monza i You Energy Volley. Dziennikarz Gian Luca Pasini donosił z kolei, że siatkarz jeet o krok od dołączenia do Shanghai Bright występującego w lidze chińskiej.

Wiele wskazuje na to, że na oficjalne potwierdzenie transferu Polaka przyjdzie nam jeszcze poczekać. Ten w końcu zdecydował się na przerwanie milczenia w mediach społecznościowych i tuż po zakończeniu zmagań ligowych w Rosji dodał pierwszy wpis od momentu wybuchu wojny. „Dobrze jest wrócić do domu. Teraz czas na krótkie wakacje” – napisał zawodnik, który przyjechał do Polski.

Kadrowicz prawdopodobnie po wspomnianym krótkim urlopie uda się na zgrupowanie reprezentacji przed meczami Ligi Narodów. Bednorz znalazł się bowiem w gronie powołanych przez Nikolę Grbicia siatkarzy, a o miejsce w składzie będzie rywalizował m.in. z Wilfredo Leonem, Kamilem Semeniukiem, Aleksandrem Śliwką i Tomaszem Fornalem.

