Koniec spekulacji. Utytułowany trener odchodzi z klubu PlusLigi!

Pod koniec grudnia z posadą trenera Asseco Resovii Rzeszów pożegnał się Alberto Giuliani, a na stanowisku szkoleniowca zastąpił go Marcelo Mendez. Dla utytułowanego Argentyńczyka praca w PlusLidze była dużym wyzwaniem, ponieważ wcześniej przez blisko 12 lat prowadził brazylijski klub Sada Cruzeiro Volei.

I chociaż pod wodzą doświadczonego trenera zespół z Podkarpacia poprawił pozycję w ligowej tabeli, kończąc zmagania na piątym miejscu, to i tak od pewnego czasu spekulowano, że Mendez nie zagrzeje na dłużej miejsca w Rzeszowie. Te doniesienia potwierdza komunikat opublikowany przez klub w czwartek 12 maja.

PlusLiga. Marcelo Mendez odchodzi z Asseco Resovii

Jak przekazano, Mendez odchodzi z Asseco Resovii, by skupić się na pracy z reprezentacją Argentyny, którą prowadzi od 2018 roku. – Trener Méndez objął naszą drużynę w niezwykle trudnym momencie. Mimo że nie udało nam się awansować do półfinałów PlusLigi, to gra naszego zespołu pod wodzą Marcelo była znacznie lepsza niż w początkowej fazie sezonu. Marcelo Méndez to świetny trener oraz bardzo dobry człowiek. Jestem mu wdzięczny i dziękuję za jego pracę, zaangażowanie i pomoc naszemu klubowi – powiedział Piotr Maciąg, prezes Asseco Resovii.

Mendez, który razem z Albicelestes wywalczył brązowy medal igrzysk olimpijskich w Tokio, ma na swoim koncie także mistrzostwo Europy zdobyte w 2007 roku z reprezentacją Hiszpanii. Zespół Sada Cruzeiro Volei poprowadził z kolei do kilku mistrzostw Brazylii oraz triumfów w Klubowych Mistrzostwach Świata, Klubowych Mistrzostwach Ameryki Południowej i krajowych pucharach.

