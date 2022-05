Utytułowany reprezentant Polski przejął niemiecką kadrę. Zdradził swój najważniejszy cel

Michał Winiarski ma za sobą samodzielną pracę tylko w Treflu Gdańsk, a już został rzucony na głęboką wodę. Legendarny polski siatkarz rozpoczął już pracę z reprezentacją Niemiec, z którą za chwilę weźmie udział w Lidze Narodów. Jak jednak doszło do tego, że były kapitan Biało-Czerwonych wylądował za zachodnią granicą?

Winiarski: Sprawy potoczyły się błyskawicznie

Michał Winiarski przyznał, że informacja o zainteresowaniu ze strony niemieckiej federacji siatkarskiej była dla niego bardzo pozytywna. – Już dwa dni później spotkaliśmy się w Gdańsku i porozmawialiśmy o mojej wizji drużyny. Najwyraźniej się spodobała, bo po kolejnych kilku dniach dostałem oficjalną ofertę i podpisałem kontrakt. Sprawy potoczyły się błyskawicznie od pierwszego kontaktu do zawarcia umowy minął tylko tydzień – powiedział były trener Trefla Gdańsk.

Polak przyznał, że do pierwszego poważnego sprawdzianu, jakim jest Liga Narodów pozostało już bardzo mało czasu. – Pierwszy tydzień w nowej pracy był bardzo intensywny. Miałem dużo spotkań, rozmów z zawodnikami, trenerami zespołów młodzieżowych, lekarzami – powiedział szkoleniowiec reprezentacji Niemiec. Winiarski wybrał również swój sztab szkoleniowy, w którym znalazło się dwóch Polaków – trener przygotowania fizycznego Kuba Gniado i statystyk Dominik Posmyk.

Winiarski zdradził swój nadrzędny cel

Michał Winiarski podpisał z niemiecką federacją dwu i pół letni kontrakt, który obowiązuje do igrzysk olimpijskich we Francji. – Tym najważniejszym celem jest awans na igrzyska w Paryżu. Żeby go zrealizować powinniśmy poprawić naszą pozycję w rankingu FIVB, bo to da nam lepsze rozstawienie w kwalifikacjach olimpijskich – powiedział jeszcze były reprezentant Polski.

