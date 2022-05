Zaskakujący zwrot akcji w PlusLidze. Nie uwierzysz, dlaczego utytułowany trener nie wróci do klubu

Były trener reprezentacji Polski Andrea Anastasi dołączył do drużyny Projektu Warszawa w 2019 roku. Po trzech latach spędzonych w stolicy naszego kraju włoski szkoleniowiec uznał, że jego misja dobiegła końca. Wydaje się, że decyzja ta zapadła wiele miesięcy temu. Media niemal od razu zaczęły spekulować o jego ewentualnym powrocie do Trefla Gdańsk. Z zespołem z Trójmiasta pożegnać ma się wkrótce Michał Winiarski, który zostanie pierwszym trenerem Aluron CMC Warty Zawiercie.

PlusLIga. Andrea Anastasi nie trafi do Trefla Gdańsk

Wiele wskazywało na to, że Andrea Anastasi wróci do Gdańska, gdzie pracował już przez pięć lat. W tamtym czasie zdobył z Gdańskimi Lwami dwa Puchary Polski oraz dwukrotnie kończył ligowe zmagania na podium. Kibice z pewnością bardzo go tam szanują. Jednak jak zdołali ustalić dziennikarze portalu Interia.pl, Włoch nie zaliczy wielkiego powrotu do klubu z Trójmiasta. Doświadczonemu szkoleniowcowi nie udało się dojść do porozumienia z szefostwem Trefla Gdańsk.

Według Interii.pl kością niezgody stały się sprawy kadrowe. Każda ze stron chciała innych siatkarzy w swojej drużynie. Podobno poszło m.in. o Artura Szalpuka, który jest obecnie graczem Projektu Warszawa, a w przeszłości współpracował już z Włochem w zespole z Gdańska. Trener chciał także, aby Mateusz Mika pozostał w Trójmieście, ale ten ostatecznie odszedł do tureckiego Tursadu.

Mimo że Andrea Anastasi nie doszedł do porozumienia z Gdańskimi Lwami, były trener reprezentacji Polski może pozostać w PlusLidze. Włoch prowadzi obecnie rozmowy ze PGE Skrą Bełchatów.

