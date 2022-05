Prezes PZPS-u jest dumny z polskiego klubu. Wychwalał jednego z siatkarzy

W niedzielę, 23 maja ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonała Itas Trentino 3:0 w finale Ligi Mistrzów. Tym samym kędzierzynianie obronili tytuł wywalczony przed rokiem oraz przeszli do historii tych prestiżowych rozgrywek. Mecz, który został rozegrany w Lublanie z wysokości trybun, oglądał Sebastian Świderski. Obecny prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej jeszcze do niedawna zarządzał drużyną z Opolszczyzny. Związany był z tym klubem od października 2015 roku do stycznia 2022 roku. Były siatkarz nie krył radości i dumny z polskiej drużyny.

Sebastian Świderski skomentował wygraną ZAKSY w Lidze Mistrzów

Po spotkaniu finałowym z Itas Trentino w rozmowie z portalem Sport.pl przyznał, że mistrzowie Polski zagrali na bardzo wysokim poziomie i pokazali charakter, udowadniając, że są obecnie najlepszym zespołem na Starym Kontynencie. Prezes PZPS zdradził, że mimo iż ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała 3:0, stracił wiele nerwów. – Bez nich byłoby teraz pewnie jeszcze inne świętowanie, trochę łatwiejsze przynajmniej dla mnie. Ale może zostawmy już te okoliczności, bo dla wszystkich najważniejsze musi być, że po prostu możemy świętować ten triumf, nieważne jak – powiedział.

Kędzierzynianie zakończyli ten sezon z potrójną koroną. Najpierw triumfowali w Pucharze Polski, następnie zdobyli mistrzostwo Polski, a teraz okazali się bezkonkurencyjni w Lidze Mistrzów. Sebastian Świderski jest niezwykle zadowolony z tego faktu oraz cieszy się, że zawodnicy drużyny Gheorghe Cretu robią ciągłe postępy i nie osiadają na laurach. Były prezes ekipy z Opolszczyzny pochwalił również genialnie grającego Kamila Semeniuka.

– Jest skromny i to też jest jego siła. Pomimo tego, że był skreślany przez innych, mówiono, że jest za niski, to swoją pracą, duchem i zawziętością doszedł do tego, gdzie jest dzisiaj, czyli na szczyt. Jest najlepszym zawodnikiem Ligi Mistrzów, jego kariera się rozwija i mam nadzieję, że w podobny sposób będzie grał także w reprezentacji – dodał.

