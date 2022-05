Czołowy klub PlusLigi ogłosił rozstanie z siatkarzem. Zawodnik spróbuje sił w nowym zespole

Jastrzębski Węgiel w zakończonym niedawno sezonie PlusLigi wywalczył wicemistrzostwo kraju, przegrywając w finale fazy play-off z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Mecze z późniejszym triumfatorem Ligi Mistrzów były dla niektórych zawodników ostatnią szansą na zaprezentowanie się przed kibicami, ponieważ klub przygotował już szereg zmian personalnych. Zespół opuścił już Szymon Biniek, który grał w Jastrzębskim Węglu przez dwa ostatnie sezony.

PlusLiga. Wojciech Szwed odchodzi z Jastrzębskiego Węgla

Wicemistrzowie Polski ogłosili również rozstanie z Wojciechem Szwedem, który przed rokiem po raz drugi trafił do Jastrzębskiego Węgla. Przyjmujący pierwszą przygodę z utytułowanym zespołem rozpoczął w 2019 roku, kiedy trafił do drużyny z Akademii Talentów. Następnie został wypożyczony do pierwszoligowego SPS Chrobry Głogów, a później podpisał kontrakt z MCKiS Jaworzno. W 2021 roku ponownie związał się z Jastrzębskim Węglem.

Miniony sezon był dla mnie jednym wielkim doświadczeniem. Sam trening z tak klasowymi zawodnikami, jak: Trevor Clevenot, Tomek Fornal czy Ben Toniutti dał mi bardzo dużo. Liczyłem na trochę więcej okazji do pokazania się na boisku, aczkolwiek doceniam każdą, chociażby najmniejszą szansę gry, którą otrzymałem. Na pewno wykorzystam to doświadczenie w przyszłości – zaznaczył Szwed.

Przyjmujący w barwach Jastrzębskiego Węgla wywalczył nie tylko wicemistrzostwo kraju, ale także Superpuchar Polski. Występował również w Lidze Mistrzów, gdzie razem z drużyną dotarł do półfinału rozgrywek. „Wojciech, raz jeszcze dziękujemy za reprezentowanie barw Jastrzębskiego Węgla i życzymy powodzenia w dalszej karierze!” – czytamy na stronie Jastrzębskiego Węgla.

