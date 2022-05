Bartosz Kurek nowym kapitanem kadry. Siatkarz zdradził, jak mówią na niego koledzy

Po tym, jak Michał Kubiak zakończył reprezentacyjną karierę, Nikola Grbić musiał wskazać nowego kapitana kadry. Wybór padł na Bartosza Kurka, czyli jednego z najbardziej doświadczonych i utytułowanych zawodników w zespole prowadzonym przez serbskiego szkoleniowca. Atakującego zapytano o to, czy z racji pełnionej funkcji koledzy mówią do niego per „Kapitanie”.

Michał Kubiak pod koniec marca ogłosił, że kończy reprezentacyjną karierę. Wieloletni kapitan kadry zaznaczył wówczas, że pełnienie tej funkcji było dla niego zaszczytem. „Wiem, że nie byłem idealny, ale zawsze starałem się robić tak, żeby wygrać. Zawsze. Życzę Wam, żebyście w końcu weszli na szczyt olimpijski i jak już tam będziecie, a będziecie na pewno, wspomnijcie o starszym kumplu i o marzeniu, którego mi spełnić się już nie uda” – pisał na Instagramie. Bartosz Kurek nowym kapitanem reprezentacji Przed startem Ligi Narodów Nikola Grbić zdecydował, że Kubiaka w roli kapitana zastąpi Bartosz Kurek, który w reprezentacji występuje od 2007 roku. Doświadczony siatkarz w biało-czerwonych barwach zdobywał m.in. cztery medale mistrzostw Europy oraz mistrzostwo świata i jest jednym z liderów zespołu. Jak przyznał atakujący w rozmowie z Polsatem Sport, nowa funkcja nie oznacza, że koledzy z drużyny mają zwracać się do niego inaczej, niż dotychczas. – Kapitanie? Myślę, że nie ma potrzeby, żeby się tak do mnie zwracać. Bartek, dla chłopaków "Kuraś" – zdradził. Przy okazji Kurek zaskoczył stwierdzając, że nawet mimo pełnienia funkcji kapitana, nie czuje się pewniakiem do wyjściowego składu. – Nie spodziewam się, żeby ktoś w ty momencie mógł tak o sobie powiedzieć, Każdy będzie starał się utrudnić wybór trenerowi. Na samym końcu mam nadzieję, że drużyna, która pojedzie na mistrzostwa, zaprezentuje się nie gorzej niż w 2018 roku – wyjaśnił. Liga Narodów. Terminarz meczów reprezentacji Polski Turniej pierwszy – Ottawa (Kanada): 08.06.2022, Polska – Argentyna

09.06.2022, Polska – Włochy

11.06.2022, Bułgaria – Polska

12.06.2022, Francja – Polska Turniej drugi – Sofia (Bułgaria): 22.06.2022, Polska – Brazylia

23.06.2022, Polska – Kanada

25.06.2022, Polska – Australia

26.06.2022, USA – Polska Turniej trzeci – Gdańsk (Polska) 05.07.2022, Iran – Polska

07.07.2022, Polska – Słowenia

08.07.2022, Polska – Holandia

09.07.2022, Polska – Tunezja.

