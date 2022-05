Koniec kariery siatkarza. O swojej decyzji poinformował na Facebooku

W życiu każdego sportowca, niezależnie od uprawianej dyscypliny, przychodzi taki moment, kiedy trzeba poważnie zastanowić się nad przyszłością i zadecydować o zakończeniu zawodniczej kariery. Dla Bartosza Gawryszewskiego ta chwila przyszła w wieku 37 lat. Siatkarz poinformował o swoim postanowieniu na własnym profilu facebookowym.

Bartosz Gawryszewski zadecydował o zakończeniu kariery

„To była przygoda mojego życia... 18 sezonów w zawodowym sporcie minęło jak jeden dzień. Bardzo się ciesze, że mogę zakończyć granie w tak fantastycznym miejscu, jakim jest MKS Będzin. Chciałbym również podziękować wszystkim, dzięki którym stawałem się lepszym siatkarzem; trenerom i zawodnikom, których spotkałem na swojej siatkarskiej drodze. Dzięki panowie! Dzięki za możliwość grania w tylu wspaniałych miejscach począwszy od KS Metro Warszawa, gdzie stawiałem swoje pierwsze siatkarskie krok. Dziękuję za te wszystkie emocje, jakie dostarczył mi ten fantastyczny i czasami niewdzięczny sport. Najważniejsze! Bardzo dziękuję mojej wspaniałej żonie za to, że zawsze mnie wspiera i dzielnie znosi „życie na walizkach”. Nie mówię „żegnajcie”, tylko do zobaczenia” – czytamy we wpisie środkowego.

W trakcie swojej ponad dwudziestoletniej kariery Gawryszewski nie stał się ważną postacią reprezentacji Polski, ale za to może pochwalić się kilkoma znaczącymi osiągnięciami w karierze klubowej. Mówimy o trzykrotnym medaliście PlusLigi, srebrnym medaliście Klubowych Mistrzostw Świata czy też zwycięzcy Pucharu i Superpucharu Polski.

