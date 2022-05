Nikola Grbić opowiedział o ważnej rozmowie z liderem reprezentacji Polski. „To była dziwna sytuacja”

Kiedy Nikola Grbić został selekcjonerem reprezentacji Polski, doszło w niej do wielu zmian personalnych. Przede wszystkim dało się je zauważyć w powołaniach, w których zabrakło na przykład Piotra Nowakowskiego czy Fabiana Drzyzgi. Karierę postanowił zakończyć również Michał Kubiak i dlatego Serb musiał wybrać nowego kapitana drużyny.

Nikola Grbić zrelacjonował rozmowę z Bartoszem Kurkiem

Jak wiadomo, został nim inny lider kadry Biało-Czerwonych, czyli Bartosz Kurek. O tym, jak mianowanie go przywódcą zespołu wyglądało od kulis, opowiedział sam szkoleniowiec w wywiadzie udzielonym TVP Sport.

– To była dziwna sytuacja. Powiedział, że zanim będziemy kontynuować rozmowę, chciałby zadać mi kilka pytań – opowiedział Grbić. Według jego relacji zawodnik pytał o plany względem drużyny, oraz jego samego, czy jest rozpatrywany do gry na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. – Przygotowuję team na Paryż – miał odpowiedzieć Serb.

Jednocześnie selekcjoner miał zaznaczyć, iż Kurek nie powinien liczyć na specjalne względy. – Dla mnie jest ważne to, by był dostępny, rozumiał, że jest częścią projektu, drużyny i kiedy jest konieczne, by był z nami, to po prostu ma z nami być. To były moje jedyne postanowienia. Dodałem, że nie będzie specjalnego traktowania ani dla niego, ani nikogo innego – opowiedział trener.

Nikola Grbić opowiedział, dlaczego wybrał Bartosza Kurka na kapitana reprezentacji Polski

– Zanim podpisałem kontrakt z reprezentacją Polski, porozmawiałem z moją żoną. Wiedziałem, że to ona będzie beze mnie przez całe lato przez kolejne trzy lata. Czucie jej wsparcia odnośnie do tej pracy było dla mnie ważne, by w głowie mieć spokój. Chciałem usłyszeć, że wszystko będzie z nią ok, i że mogę iść pracować. Bartek powiedział mi więc, że porozmawia z żoną, i da mi znać. Po godzinie zadzwonił i powiedział, że w to wchodzi – opisał Grbić.

Selekcjoner Biało-Czerwonych zakończył cały wątek stwierdzeniem, iż wybranie Kurka na kapitana było łatwe, ponieważ jest najbardziej doświadczony oraz każdy go szanuje.

