Poznaliśmy miasta-gospodarzy siatkarskich mistrzostw świata. Wiemy, gdzie zagrają Polacy

– Ogromnie się cieszę, że mamy w Polsce kolejne mistrzostwa świata. Możemy powiedzieć, że nasza ukochana dyscyplina sportowa, siatkówka, wraca do domu – mówił Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej związanej z organizacją przez Polskę i Słowenię Finałów Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2022. – Polacy udowodnili, że potrafią organizować wielkie imprezy sportowe. Mamy znakomite umiejętności operacyjne i to zostało docenione – mówił jeszcze Morawiecki.

Siatkarskie mistrzostwa świata. Poznaliśmy miasta-gospodarzy

Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej poświęconej siatkarskim mistrzostwom świata powiadomił, że miastami-gospodarzami turnieju w Polsce będą Katowice i Gliwice. Nasz kraj jest głównym organizatorem zawodów, więc to u nas odbędzie się spotkanie finałowe. Konkretnie będzie to w katowickim Spodku. Oprócz meczu o mistrzostwo zostanie rozegranych połowa meczów 1/8 finału, dwa ćwierćfinały, mecze półfinałowe i to o brązowy medal. Biało-Czerwoni ostatni raz byli gospodarzami mistrzostw świata w 2014 roku, kiedy to pokonali w finale Brazylię 3:1. Od tamtej pory nasza drużyna nie schodzi z „tronu”.

Siatkarskie mistrzostwa świata odbędą się w Polsce i na Słowenii w dniach 26 sierpnia – 11 września. Wszystkie mecze Polaków zostaną naturalnie rozegrane w kraju. Przypomnijmy, że organizacja mistrzostw świata została odebrana Rosji w wyniku ataku wojsk Władimira Putina na Ukrainę.

