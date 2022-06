Polki spróbują zrewanżować się Niemkom w Lidze Narodów. Kiedy i gdzie obejrzeć transmisję?

Trwa właśnie czwarta edycja siatkarskiej Ligi Narodów kobiet, w której Biało-Czerwone rywalizują z najlepszymi reprezentacjami na świecie. Pierwszy turniej z tego cyklu rozgrywany jest w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej w Shreveport Bossier City. Kadra prowadzona przez Stefano Lavariniego rozegra tam już łącznie trzy spotkania. Polkom pozostała już tylko mecz z Niemkami, których szkoleniowcem jest doskonale znany w naszym kraju Vital Heynen.

Polki chcą się zrewanżować Niemkom w Lidze Narodów

Na inaugurację zmagań Ligi Narodów nasza drużyna narodowa pokonała Kanadę 3:1. W kolejnym starciu zaś Biało-Czerwone uległy Brazylii. Choć Polki walczyły, siatkarki z Kraju Kawy nie dał polskiej reprezentacji żadnych szans i zasłużenie zwyciężyły, nie tracą nawet jednego seta. W sobotę, 4 czerwca z kolei przeciwniczkami podopiecznych Stefano Lavariniego były Koreanki z Południa. Nasz zespół był zdecydowanym faworytem i każdy inny scenariusz niż pewna wygrana byłby sporym zaskoczeniem. Reprezentantki Polski rozbiły Azjatki 3:0 (25:9, 25:23, 25:11).

Ostatnią drużyną, z którą zagrają Biało-Czerwone w amerykańskiej części turnieju Ligi Narodów będzie reprezentacja Niemiec. Spotkanie zapowiada się na wyrównane, o którego wyniku zadecydują detale. Oba zespoły mają dość podobny do siebie potencjał kadrowy. Co ciekawe, tuż przed wylotem do Stanów Zjednoczonych Polki dwukrotnie mierzyły się z ekipą Vitala Heynena. Wówczas za każdym razem lepsze okazywały się Niemki, które wygrały 3:2 i 3:1. Jak będzie tym razem?

Kiedy mecz Polska – Niemcy w Lidze Narodów? Gdzie obejrzeć transmisję TV?

Trzecie spotkanie siatkarskiej Ligi Narodów Polska – Niemcy odbędzie się w niedzielę, 5 czerwca. Początek tego starcia zaplanowany jest na godzinę 19:00 czasu polskiego. Transmisję z tego wydarzenia będzie można obejrzeć zarówno na antenie Polsatu Sport, jak i TVP Sport, a także za pośrednictwem aplikacji Polsat Box Go oraz strony tvpsport.pl.

