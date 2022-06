Reprezentant Polski zdradził cel polskich siatkarzy. Mówił, na co liczy przed Ligą Narodów

Tomasz Fornal jest jednym z czterech przyjmujących powołanych na mecze Ligi Narodów w Kanadzie. Gracz Jastrzębskiego Węgla będzie rywalizował na tej pozycji z Bartoszem Kwolkiem, Bartłomiejem Lipińskim i Rafałem Szymurą, a przed startem turnieju nie ukrywa, że jego celem jest „granie jak najwięcej się da i wykorzystanie szans, które da mu trener” . – Celem drużynowym jest wywiezienie jak najwięcej zwycięstw. Nie wiem, ile ich przyjedzie z kanadyjskiej ziemi, ale liczę na komplet – dodał w rozmowie z Polsatem Sport.

Liga Narodów 2022. Tomasz Fornal o przygotowaniach

Przyjmujący przyznał, że póki co przygotowania Biało-Czerwonych nie skupiały się na rywalach, z jakimi zmierzą się siatkarze. – Nie wiemy jeszcze, kto i w jakich składach wystąpi na których turniejach, więc lepiej skupić się na swojej grze. Trener jeszcze nam nie przekazywał informacji o przeciwnikach. Chcieliśmy jak najlepiej przepracować ten okres, skupiając się na indywidualnych wartościach – wyjaśnił.

Po zakończeniu zmagań w PlusLidze, które Jastrzębski Węgiel zakończył na drugim miejscu, Fornal udał się na urlop. Chociaż siatkarz nie mógł sobie pozwolić na długie wakacje ze względu na zgrupowanie kadry, to i tak zdążył odpocząć po trudach sezonu. – Dwa tygodnie to już jest trochę czasu. Myślę, że z dnia na dzień i z tygodnia na tydzień będzie to wyglądało coraz lepiej. Czuję po swoim organizmie, że nie potrzebuję nie wiadomo ile czasu na regenerację – tłumaczył.

Liga Narodów 2022. Terminarz meczów Polaków

Turniej w Ottawie (Kanada):

Polska – Argentyna (8 czerwca, godz. 22:30)

Polska – Włochy (10 czerwca, godz. 1:30)

Bułgaria – Polska (11 czerwca, godz. 22:00)

Francja – Polska (12 czerwca, godz. 17:00)

Turniej w Sofii (Bułgaria):

Polska – Brazylia (22 czerwca, godz. 16:00)

Polska – Kanada (23 czerwca, godz. 12:30)

Polska – Australia (25 czerwca, godz. 15:30)

USA – Polska (26 czerwca, godz. 15:30)

Turniej w Gdańsku/Sopocie (Ergo Arena):

Iran – Polska (5 lipca, godz. 20:00)

Polska – Słowenia (7 lipca, godz. 20:00)

Polska – Holandia (8 lipca, godz. 20:00)

Polska – Chiny (9 lipca, godz. 20:00).

