Polski siatkarz wskazał najtrudniejszego rywala w Lidze Narodów. To dlatego ich wybrał

Już niebawem polscy siatkarze przystąpią do rywalizacji w kolejnej edycji Ligi Narodów. Po zmianie na stanowisku selekcjonera Biało-Czerwonych oraz personalnych roszadach trudno jednoznacznie wskazać, jaki jest realny cel dla naszej drużyny narodowej. Zwłaszcza że już w trakcie samych wspomnianych zawodów będzie dochodziło do rotacji w ekipie.

Z kim zagra reprezentacja Polski w pierwszym turnieju Ligi Narodów 2022?

Ma to związek z faktem, że obecnie nasza reprezentacja wciąż nie jest w pełnym, najmocniejszym składzie. To efekt urlopów części zawodników – choćby tych z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, którzy grali (i wygrali) w finale Ligi Mistrzów, przez co z drugiej strony nie mieliby innego terminu na odpoczynek.

W takich warunkach podopieczni Nikoli Grbicia będą musieli sobie poradzić z kilkoma przeciwnikami, z którymi przyjdzie im się zmierzyć podczas pierwszego turnieju. W tym gronie są: Argentyna, Włochy, Bułgaria oraz Francja. Jak zatem widać, Biało-Czerwoni będą musieli wznieść się na wyżyny swych umiejętności, by uzbierać dużo punktów.

Jan Firlej wskazał najtrudniejszego rywala dla Polaków w Lidze Narodów 2022

Jeden z członków naszej drużyny narodowej pokusił się nawet o wskazanie najtrudniejszego z wyżej wymienionych przeciwników. – Chyba Francuzi będą najsilniejszymi rywalami w Kanadzie. Wydaje mi się, iż jadą tam w silnym zestawieniu. My będziemy musieli skupić się jednak na swojej grze i tym, co powinniśmy robić na boisku. Mam nadzieję, że fajnie to wyjdzie – stwierdził Jan Firlej w rozmowie z Polsatem Sport.

